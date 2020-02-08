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冷氣團亂元宵！北台陰冷最低11℃　下週可能「春雷乍響」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到大陸冷氣團影響，北台灣陰冷，今晨最低溫出現在桃園大溪12.8度。氣象專家吳德榮表示，今、明(8、9日)2天受到冷氣團影響北台灣乾冷，最冷預計在今、明、週一清晨，北台灣下探11度。另外，下週有活躍鋒面接近，有「春雷乍響」的機會。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(7日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(8、9日)兩天「大陸冷氣團」影響，天氣略轉乾；北部雲量仍多、白天涼冷，新竹以南晴朗、白天微涼至舒適，各地早晚皆偏冷，應注意保暖。北海岸、北部近山區及東半部，局部地區有零星短暫雨的機率。

請繼續往下閱讀...

預計今晚明晨及下週一(10日)清晨，北台灣平地最低氣溫將降至11、12度左右，台北巿約降至13、14度；桃竹苗及中南部因「輻射冷卻」加成，明晨及下週一清晨平地氣溫亦將降至10至12度。今日各區氣溫:北部12至18度、中部12至23度、南部13至24度、東部14至23度。

最新模式模擬顯示，下週一(10日)白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升，北海岸、北部山區及東半部，局部地區有零星短暫雨的機率。下週三(12日)大幅回暖，水氣增多，漸趨不穩定。下週四(13日)「活躍」的鋒面接近、下週五(14日) 鋒面抵達；鋒面的模擬結構雖仍在調整，但已顯示大氣很不穩定，有利「中、小尺度對流」在其附近發展，並伴隨「春雷乍響」的機率。但「中、小尺度對流」的時、空變化，可提前預報的時間並不長，應持續觀察。

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