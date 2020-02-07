冷氣團凍4天！元宵節北東有雨「低溫探12°C」　首波春雷雨下周四襲全台

▲冷氣團急凍4天，中部以北周日、下周一清晨最冷，低溫探12度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

大陸冷氣團今起發威！氣象局指出，冷氣團將一路影響到下周一清晨，今晚起各地開始降溫，但最冷時間點為周日及下周一清晨，中部以北、東北部將探12-13度，空曠地區還會再低1~2度。另外，下周四將有一道明顯鋒面通過，屆時全台有雨，西半部有雷雨發生機會。

氣象預報員李孟軒表示，冷氣團自今天影響到下周一，明晚起降溫比較明顯，最冷時間點則落在周日及下周一清晨，中部以北、東北部低溫下探12-13度，空曠地區還會再低1~2度。

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▲氣象局提醒，元宵節當天北東有雨，出外賞燈記得攜帶雨具。（圖／新北市民政局提供）

雨勢方面，明天（元宵節）東半部仍有局部短暫雨、北部及中部山區有零星降雨，整體來說，北東屬有雨天氣，賞燈民眾最好攜帶雨具，中南部則是多雲到晴。

下周一白天起至下周三，冷氣團減弱，各地氣溫回升、天氣穩定，僅東半部有零星降雨，其中下周二、三氣溫偏暖。不過，下周四、五會有一道明顯鋒面通過，接下來還有一道東北季風增強，屆時全台有雨，西半部更有雷雨機會。

▲首波春雨下周四報到，全台都會受到影響。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則指出，根據最新資料顯示，首波春雨下周四報到，屆時將有一道結構完整的鋒面通過，加上暖濕空氣北上，容易激發對流，這波鋒面會帶來雷雨，全台都會受到影響，預估時間是周四（13）～五（14）兩天。不過，時間還有將近一個禮拜，實際雨勢大小、分布情形還要觀察，有安排室外活動的朋友及早做好準備。