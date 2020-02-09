冷氣團今晚最冷探10度！　鋒面報到「全台連下2天雨」時間曝光

▲吳德榮說，周四鋒面接近，下半天天氣轉變。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，大陸冷氣團影響，今天（9日）晚間、周一清晨氣溫將降至最低，桃竹苗及中南部將降至10至12度。氣象局提醒，周四、周五將有一道結構完整的鋒面影響，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，花東地區也有局部短暫陣雨。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在南投縣中寮的11.4度。氣象局說，冷氣團影響，台南以北今晨低溫將降至13、14度，新北市局部地區出現12度左右低溫，其他地區低溫約15、16度，白天北部及宜花一整天偏冷，高溫只有17至20度，中南部及台東高溫約22至25度，但早晚也偏冷；降雨方面，迎風面的東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，北部地區及中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

氣象局表示，周一清晨大陸冷氣團仍影響，清晨台南以北及東北部低溫將降至11至14度，配合輻射冷卻作用，沿海空曠及近山區平地會更低一些，桃園至苗栗近山區及金門有局部11度左右低溫發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一白天至周三冷氣團減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差加大，尤其周二、周三轉為偏南風，回溫會更加明顯；水氣偏少情況下，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨，周三水氣稍增加，西半部山區亦有零星短暫雨。

氣象局提醒，周四、周五將有一道結構完整的鋒面影響，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，花東地區也有局部短暫陣雨；周六雨勢稍緩，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，冷氣團影響，今晚、周一晨氣溫將降至最低，預計北台灣平地最低溫將降至11度左右，台北巿約降至12、13度；桃竹苗及中南部因輻射冷卻加成，周一晨平地氣溫亦將降至10至12度。



吳德榮說，周一白天起至周二冷空氣減弱，各地天氣晴朗，氣溫逐日回升，東半部局部地區偶有零星短暫雨的機率；周三大幅回暖，水氣增多漸趨不穩定，局部山區有零星短暫陣雨的機率；周四鋒面接近下半天轉變；周五鋒面抵達並快速通過，鋒面的模擬結構雖略調弱，但大氣仍很不穩定，影響程度應持續觀察；周六鋒面東移，天氣好轉。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）