板橋公園暗藏尖銳刀片！玩溜滑梯「刮傷爆血縫3針」　網怒喊揪兇：太變態

▲板橋永豐公園溜滑梯被黏刀片。（圖／翻攝自我是板橋人）



記者黃可昀／綜合報導

給孩子們玩耍的地方，竟被有心人士裝上利器！有家長日前帶小孩去新北板橋的永豐公園玩，結果爸爸先示範溜滑梯給孩子看時，莫名被割傷、流血，仔細查看遊樂設施才發現，一處不顯眼的地方被刻意黏上刀片，一般人溜下來的時候根本不會注意到。

原PO在臉書社團「我是板橋人」表示，疑似有人蓄意破壞溜滑梯，刀片卡在上面露出尖銳一角，他帶著小孩到公園玩耍，想說自己先溜一遍示範給孩子看，結果左手被刀片劃傷流出大量鮮血，送醫後縫了3針。由於刀片位置不顯眼，加上溜下來時速度很快，很難注意到這裡有利器，手、身體，甚至臉部都有可能被劃傷。

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▲目前已經報警抓兇手。（圖／翻攝自板橋區公所）



照片中的溜滑梯還留下斑斑血跡，相當怵目驚心，更讓人擔心的是，刀片如果沾有病毒或細菌，恐怕不只害人受傷，還有可能染上疾病。

照片被轉發到「爆廢公社」後，引發眾多網友抨擊，「我的天這人也太反社會了吧」、「太變態了」、「可以請轄區員警調監視器嗎？太誇張我不能接受」、「帶小孩去檢查... 以防刀片上有疾病傳染」、「好可怕喔！溜滑梯從來都沒想像過會有這種危險性。」也有人猜測，「看起來像是用美工刀亂割破壞，然後刀片斷裂卡在上面，故意破壞倒是肯定的，但不能肯定確認說是故意放刀片在那要陷害別人。」

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