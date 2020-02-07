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賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成

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賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成（圖／富比士提供）

圖、文／富比士提供

放眼大板橋·雙捷地利之王·唯我獨尊
期盼多年的捷運環狀線真的就要通車了，對許多據守蛋白甚至蛋殼區的市民而言，環狀線無疑是打通交通神經末梢的關鍵，但對於原本就位處核心的藍線新埔站民眾來說，那不僅是錦上添花，更是如虎添翼。

尤其是離站區僅三分鐘步行距離的「香榭京宴」，明顯地成為捷運通車最大得利者。除了既有的「新埔站」貫穿北市心臟的藍線大動脈，現在再加上360°包抄雙北市的環線系統「新埔民生站」，城市生活最重要的效率與自由就一手在握了，這還沒算上緊鄰的江翠國中與便利的江翠生活圈。

賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成（圖／富比士提供）

賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成（圖／富比士提供）

全棟崗石·SRC擎天帝標·雙制震宅
高達20層的「香榭京宴」以全棟崗石的高規格打造落成，搭配著名燈光大師袁宗南巧妙的燈光計畫，當夜幕升起時，新埔民生站旁的民生大道也隨之閃耀登場，熠熠生輝，返家走進大門時的榮耀感想必也是十分有感吧！

至於「香榭京宴」看不到的內涵，那就更厲害了；來自日本的制震第一品牌---KYB制震系統，業績代表以634公尺的「世界第一高塔」，即日本著名地標「東京晴空塔」最為知名，「香榭京宴」不惜巨資同時採用KYB的垂直制震與+鋁摩擦型阻尼器雙制震系統，長榮鋼鐵的SRC鋼骨建築，也同時取得「SGS工程品質國際認證」與內政部頒發的「銀級綠建築」雙標章，堪稱板橋民生大道上既有顏值又有內涵的「帝標建築」。

賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成（圖／富比士提供）

賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成（圖／富比士提供）

22·40·50坪·江翠生活圈榮耀入駐
「香榭京宴」的孩子讀書超省時，過街即是江翠國中；日常採買近處有全聯生鮮超市，多走幾步則有三猿廣場購物中心、板橋花市、周遭的生活機能應有盡有。懶得自己煮，附近的餐廳也是多元豐盛，任意挑選。如果假日不想走太遠，捷運一站搭到板橋車站的新板商圈，舉凡百貨公司、電影院、美食餐飲，甚至節假日市府廣場的大型活動…繁華的生活圈，讓您的日常多姿又多采。

賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成（圖／富比士提供）

賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成（圖／富比士提供）

■全新落成的「香榭京宴」接待會館坐落於板橋民生路三段172號，您可逕赴
現場或電洽︰2250-7555。

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