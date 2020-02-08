護理師「洗到滿手傷」每天忍渴憋尿！嘆眼下最嚴重：負壓隔離床位不夠…

▲內科加護病房護理師發文引熱議。（圖／翻攝自Facebook／林孟璇）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前關於滯留湖北台商返台包機，有11萬醫護人員連署提「三訴求」防疫，一名內科加護病房護理師就在臉書發文，說她的單位全數都是負壓隔離病房，也是SARS、伊波拉或新型A流（非流感）等新興傳染疾病的專責單位，「現在有比口罩之亂更嚴重的問題」。

而這位護理師口中更嚴重的問題，就是湖北台商返台包機的事，她強調，全國1100床負壓隔離病床，至6日統計剩479張空床，這些醫護人員每天都想辦法空出床位並鎖床，就為了各種疑似及確診個案。

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護理師表示，為了這次災難，每個人都全副武裝，每天都在學最新感控制定規則、學口罩怎麼實名化領取、複習隔離衣穿脫送檢，雖然嘴上唸著很煩，但病人來了，他們還是得馬上冷靜下來，恢復專業。

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▲護理師的手都洗到受傷了。（圖／翻攝自Facebook／林孟璇）

她接著曝光這幾天辛苦又充滿危險的工作日常，「接新病人只能兩位進入病室，其他人用電話跟內部溝通並完成電腦紀錄，冒著被飛沫噴濺的危險，穿著隔離衣，全身泡在汗水裡，忍餓忍渴憋屎憋尿的情形更勝以往。」

護理師說，這樣做只為了集中照護、減少交叉感染，當班接觸過患者的人還要在醫院洗完澡才能離開，「所有人都不只是為了台灣醫療數字上的好看，不只是為了眼前這位病人，還為了其他病人、家屬，甚至是路上的陌生人。」

文中，她也轉貼關於湖北台商返台包機的事，大嘆「醫療本該獨立於政治以外，但永遠有人干預」，像是過度囤貨的白痴民眾、想回台灣又不想被隔離的智障群、隱瞞病情和TOCC的混帳……等等，「你們真的很無恥很讓人厭惡」。

最後她貼出碰酒精、洗到傷痕累累的手，「我是護理師，同時也是別人的女兒、家人、愛人、朋友，也是身體心象很脆弱的女生，雖然手變成這樣還要每天碰酒精、洗20幾次手，每看一次手就難過一次。但身在台灣，我為台灣醫療為榮，淪為政治工具是很可悲和無助的事。」

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