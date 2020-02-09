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崇仁醫專「次氯酸水」殺菌抗病毒　2/10起限量發放

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▲崇仁醫專發放次氯酸水消毒液供民眾防疫使用。（圖／崇仁醫專提供）

▲崇仁醫專餐飲科師生製作次氯酸水消毒液2/10開始發放，供民眾防疫使用。（圖／崇仁醫專提供）

記者翁伊森／嘉義報導

武漢肺炎疫情持續升溫，民眾的焦慮與擔憂也因防疫物資供應緊縮而增加，酒精與口罩更是供不應求，嘉義市崇仁醫護管理專科學校為了協助民眾維護健康，位在大雅路蘭潭嘉義校區師生特別製備次氯酸消毒水，限期限量免費供民眾取用。2月下旬國中也陸續開學，崇仁也非常樂意提供次氯酸水給有防疫需求的國中，攜手共同打擊病毒，維護學子健康。

▲崇仁醫專發放次氯酸水消毒液供民眾防疫使用。（圖／崇仁醫專提供）

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▲崇仁醫專次氯酸水消毒液殺菌抗病毒。（圖／崇仁醫專提供）

崇仁醫專校長周立勳表示，崇仁醫專的餐飲管理科已經成立12年，學校投入相當的資源，建置完善教學設備，次氯酸水製造機就是為了引導學生培養餐飲衛生的正確概念所購置的設備。因應肺炎疫情，民眾卻為酒精等消毒品缺貨所苦，崇仁醫專願意承擔社會責任，在學校常規教學與自身防疫需求外儘可能提供自製的次氯酸水，解民眾燃眉之急。

▲崇仁醫專發放次氯酸水消毒液供民眾防疫使用。（圖／崇仁醫專提供）

▲崇仁醫專發放次氯酸水消毒液開放民眾索取。（圖／崇仁醫專提供）

餐飲管理科主任呂玟蒨表示，一般市售漂白水的主要成分多為次氯酸鈉，漂白水雖有殺菌抗病毒的效果，但對人的皮膚與呼吸道黏膜有刺激性，因此只適合用在環境的消毒。次氯酸水的化學結構和漂白水相似，但對人體卻沒有毒性，次氯酸水能穿透無套膜病毒，讓細胞膜蛋白結構崩壞，因此有一定抗病毒作用。

次氯酸水不像漂白水具有刺激性，可以直接噴灑在皮膚上消毒，作為酒精的最佳替代品。目前大型食品加工廠已廣泛將次氯酸水運用於食材及食器設備的清洗，崇仁的餐飲管理科極為重視食品衛生安全，每年受嘉義市政府衛生局委託辦理餐飲衛生講習，因此購置了製造機作為教學之用，並藉此維護專業廚藝教室的清潔與衛生。

自2/10(一) 下午13:30起至2/27(四)15:30為止，在崇仁醫專嘉義市大雅路嘉義校區每週一至週五分上、下午兩時段各發放100張號碼牌，上午時段9:30-11:30，下午時段13:30-15:30，每日限量共200個名額，每人每次可領取500ml次氯酸水(已稀釋，可直接使用)，數量有限，發完為止。請民眾自備暗色或不透光的空瓶前來索取。

有需要民眾請見崇仁醫護管理專科學校首頁http://www.cjc.edu.tw/ 或電洽 05-2773932轉861 崇仁醫專餐飲管理科。

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