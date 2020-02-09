　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

奔赴沒硝煙的戰場！武漢31護士狠下心...集體剪去「一頭秀髮」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 護士剪短頭髮。（圖／新華視點）

▲護士們剪去心愛的長髮。（圖／新華視點，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

在武漢肺炎疫情面前，醫護人員走在最前線抗戰，武漢協和醫院西院的31名護士，日前就剪掉一頭長髮，以必勝的決心加入抗疫隊伍。肝膽外科護士長葛琳說，「剪掉長頭髮，方便穿防護服，而且照料病人，沒時間天天洗澡洗頭髮。」

▲▼ 護士剪短頭髮。（圖／新華視點）

▲ 護士相互幫忙剪頭髮。（圖／新華視點）

綜合陸媒報導，武漢協和醫院西院是武漢市第三批收治發熱病人的定點醫院，為了應對疫情，該院緊急動員，騰出700張床位，號令近千名醫護人員火速備戰。在1月底的緊急培訓前，醫院綜合科、呼吸科等科護士，相約剪掉了自己喜愛的長髮。

▼ 剪掉長頭髮方便穿防護服。

▲▼ 護士剪短頭髮。（圖／新華視點）

醫院肝膽外科護士長葛琳說，「剪掉長頭髮，方便穿防護服，而且照料病人，沒時間天天洗澡洗頭髮。」此外，剪掉長髮可以降低傳染風險，同時也可以避免出汗、滋生細菌。

▼ 剪掉長髮可以降低傳染風險。

▲▼ 護士剪短頭髮。（圖／新華視點）

「護士長，我可不可以不剪？」臨剪前，26歲的女護士鄭燕雯有些不舍，雖然不是強制性的，愛美的她最後還是狠下心，和大家一起剪成了齊肩短髮。

▲▼ 護士剪短頭髮。（圖／新華視點）

▲護士們剪下的頭髮。

除了協和醫院，其他地方的護士也都紛紛剪去長髮。其中武漢市中心醫院湖院區護士胡歡在結婚6周年紀念日當天，請丈夫為自己剪去長髮，做好要去一線戰鬥的準備。她表示，「從小到大從來沒剪過短髮，哪個女人不愛美，不愛惜自己的長髮呢，但為了抗擊疫情，更好地服務病人我不在乎，剪去長髮隨時待命奔赴沒有硝煙的戰場。」

▲▼ 護士剪短頭髮。（圖／新華視點）

ET快訊
武漢肺炎痊癒出院後「檢測又轉陽性」！北京專家證實了：最好再隔
首例！防武漢肺炎　故宮14日起參觀縮短到8hr「周一休館」
武漢居民在家關21天　美國教師生兒「來不及註冊美籍」撤僑機飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

看著母親「咽下最後一口氣」...單親媽也被確診：在方艙醫院見到父親和兒子

李文亮病逝！孕妻沒見到最後一面　舅媽痛心：他從不說假話

武漢肺炎接連奪走父母！　女兒「絕望日記」：我也感染了好害怕...從此無消息

「小心屍檢染病！」　吹哨女法醫「遭公安糾正錯誤」　

新冠肺炎「人人易感」！陸疾控中心：大家都沒有免疫力

醫看診「發燒喉嚨痛」一家三口染武漢肺炎　妻怒：都是你！我和女兒才感染

武漢護士閉關11天殺病毒 「靠吃藥.食療」 抗疫成功

「吃火鍋產生氣溶膠」染武漢肺炎？港教授揭空氣傳播疑團…1種情況要小心

武漢肺炎痊癒出院後「檢測又轉陽性」　北京專家：最好自行再隔離14天

湖北省委書記要求「2天內檢測完所有疑似患者」　陸網傻眼：又在說大話

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

《歌手》蕭敬騰2段式高音飆《皮囊》　徐佳瑩後台大喊：爽！！

15歲女兒「半夜跑趴」被抓包　爸懲罰管IG！秒歪變自拍網美

5歲弟睡覺突傳「響亮連環屁聲」　她拍影片被打斷超傻眼：花惹發

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

看著母親「咽下最後一口氣」...單親媽也被確診：在方艙醫院見到父親和兒子

李文亮病逝！孕妻沒見到最後一面　舅媽痛心：他從不說假話

武漢肺炎接連奪走父母！　女兒「絕望日記」：我也感染了好害怕...從此無消息

「小心屍檢染病！」　吹哨女法醫「遭公安糾正錯誤」　

新冠肺炎「人人易感」！陸疾控中心：大家都沒有免疫力

醫看診「發燒喉嚨痛」一家三口染武漢肺炎　妻怒：都是你！我和女兒才感染

武漢護士閉關11天殺病毒 「靠吃藥.食療」 抗疫成功

「吃火鍋產生氣溶膠」染武漢肺炎？港教授揭空氣傳播疑團…1種情況要小心

武漢肺炎痊癒出院後「檢測又轉陽性」　北京專家：最好自行再隔離14天

湖北省委書記要求「2天內檢測完所有疑似患者」　陸網傻眼：又在說大話

崔智友真的出現了！北韓小兵揉眼再瞪大「追本命成功」害羞躲柱

只賣5小時！台南老饕最愛臭豆腐　咬下噴出湯汁、加辣更過癮

猿戰石垣島／黃子鵬腸胃炎未隨隊　江國謙設定4局投球

2.9萬網友力挺登上寵物雲DM！「糕糕」把拔：此獎獻給米克斯

「捷運公車有人不戴口罩一直咳嗽」　醫：如果在他們旁邊，不戴就被傳染了

蓬佩奧促州政府「反對北京施壓台灣」　曝中方信件：不得祝賀蔡英文連任

8歲貓突重病「被插5、6根管子」　躺急診見熟悉身影...忍痛爬向媽討摸

台南鹽水蜂炮熱鬧開炸 市府展現高效率迅速恢復市容環境

聽到「拼拼砰砰」他上樓理論！鄰一出電梯用榔頭猛K：這次要讓你死

首例！防武漢肺炎　故宮14日起參觀縮短到8hrs「周一休館」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

大陸熱門新聞

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

台男確診！在大連17天旅遊路徑曝光

女護士為病人吊點滴...「接觸6分鐘」感染

精神醫院集體感染　80名醫患確診

單日新增81死　大陸武漢肺炎共804死超越SARS的774死

兒媳送物資　80歲獨居奶奶拒開門

女院長「守一線抗疫」...15天後離世

少林寺掃購各國防護物資　全捐大陸一線

武漢台辦提七大疑問 質疑台商「被確診」　

人妻全身噴酒精消毒！轉身做飯全身爆燃

李文亮34歲就身亡！專家：患者是海鮮市場老闆

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

獨／血友病童返台 列最優先名單

雷神山醫院驚見「萬人食堂」　陸網喊感動

更多熱門

相關新聞

日急送500份緊急用藥「上鑽石公主號」　乘客用藥短缺

日急送500份緊急用藥「上鑽石公主號」　乘客用藥短缺

停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，目前進入第5天的隔離，船上約還有3600多名旅客，不少人求救表示「許多貼身藥物已經快要沒有了」，日本厚生勞動省已決定，將提供500需求人「各類緊急藥物」，其中包括慢性疾病等，9日將陸續送往郵輪上。

武漢肺炎中國死亡病例數超過SARS

武漢肺炎中國死亡病例數超過SARS

嘉義長庚關閉室內停車場防疫

嘉義長庚關閉室內停車場防疫

崇仁醫專「次氯酸水」殺菌抗病毒　明起限量發放

崇仁醫專「次氯酸水」殺菌抗病毒　明起限量發放

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎護士醫護加油大陸戰疫用愛抗疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

台男確診！在大連17天旅遊路徑曝光

女護士為病人吊點滴...「接觸6分鐘」感染

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

即／睡前喝牛奶嗆到！李登輝送急診

超狂台北女　自製「防毒頭盔」搭捷運

Ella實現4年前約定　電話另一頭...阿Ken哭了

全球專家論壇邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

掃射商場20人死！泰士兵犯案動機曝

鑽石公主號又有100人身體不適！數10人送檢

鹿耳門鞭春牛　30秒肢解百人狂搶

更多

最夯影音

更多
手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了
任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面