奔赴沒硝煙的戰場！武漢31護士狠下心...集體剪去「一頭秀髮」

▲護士們剪去心愛的長髮。（圖／新華視點，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

在武漢肺炎疫情面前，醫護人員走在最前線抗戰，武漢協和醫院西院的31名護士，日前就剪掉一頭長髮，以必勝的決心加入抗疫隊伍。肝膽外科護士長葛琳說，「剪掉長頭髮，方便穿防護服，而且照料病人，沒時間天天洗澡洗頭髮。」

▲ 護士相互幫忙剪頭髮。（圖／新華視點）

綜合陸媒報導，武漢協和醫院西院是武漢市第三批收治發熱病人的定點醫院，為了應對疫情，該院緊急動員，騰出700張床位，號令近千名醫護人員火速備戰。在1月底的緊急培訓前，醫院綜合科、呼吸科等科護士，相約剪掉了自己喜愛的長髮。

▼ 剪掉長頭髮方便穿防護服。

醫院肝膽外科護士長葛琳說，「剪掉長頭髮，方便穿防護服，而且照料病人，沒時間天天洗澡洗頭髮。」此外，剪掉長髮可以降低傳染風險，同時也可以避免出汗、滋生細菌。

▼ 剪掉長髮可以降低傳染風險。

「護士長，我可不可以不剪？」臨剪前，26歲的女護士鄭燕雯有些不舍，雖然不是強制性的，愛美的她最後還是狠下心，和大家一起剪成了齊肩短髮。

▲護士們剪下的頭髮。

除了協和醫院，其他地方的護士也都紛紛剪去長髮。其中武漢市中心醫院湖院區護士胡歡在結婚6周年紀念日當天，請丈夫為自己剪去長髮，做好要去一線戰鬥的準備。她表示，「從小到大從來沒剪過短髮，哪個女人不愛美，不愛惜自己的長髮呢，但為了抗擊疫情，更好地服務病人我不在乎，剪去長髮隨時待命奔赴沒有硝煙的戰場。」