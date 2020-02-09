　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢精神醫院爆出「集體發燒」　80名醫護、病患確診感染

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

▲武漢市精神衛生中心爆發感染，至少有50名病患、30名醫護人員確診感染了武漢肺炎。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）2019年蔓延至今，大陸全境目前已經有34673確診病例，其中湖北省武漢市有13603例疫情最為嚴重。大陸8日晚間有媒體報導指稱，武漢市有一間精神衛生中心爆發感染，至少有50名病患、30名醫護人員確診感染了武漢肺炎，消息立刻在大陸微博引發討論。

根據大陸《中國新聞周刊》報導，武漢市精神衛生中心（武漢市心理醫院）有一名消息人士透露，中心內部爆發聚集性發燒，經檢疫後確認是感染武漢肺炎。該醫院是湖北省最大的一間「三級甲等」精神專科醫院，目前有六角亭、二七2處院區，編制床位950張，員工800餘人。

報導指稱，當地一名64歲王姓女子為醫院住院病人，她1年26日出現發燒到38度情況，雖然她當天下午就已經退燒，但醫院仍替她進行抽血檢查，發現她的白血球濃度偏低、淋巴細胞減少，與武漢肺炎早期的症狀相近，不過她檢疫後結果為陰性，但與她同房的另外3名病患皆為陽性。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲精神衛生中心醫生趙平表示，王女的發燒情況並非個案。（圖／路透社）

醫院表示，他們1月27日對王女進行檢疫與CT檢查，CT顯示右上肺有疑似炎症情況，但後續檢疫結果卻為陰性，但與王女同房的另外3名病患皆為陽性。醫院2月2日再次對王女進行檢測，最終的結果依然呈現陰性，但她的護工當晚卻出現39度高燒，核酸檢測結果為陰性，目前在住處自我隔離中。

王女2月5日再次發高燒、次日開始神誌不清，她的新護工5日下午出現了發燒症狀，嚇得第2天就辭職返家隔離。醫生透露，王女6日中午被轉入加護病房治療，由於她的血氧飽和度已經下降，最壞的結果就是病人可能會死亡，他只能請王女家屬要有心理準備。

精神衛生中心醫生趙平表示，王女的發燒情況並非個案，醫院其中一個女性住院區1月12日就開始出現集體發燒現象，有10多人全部都出現發燒症狀，當初院感科將他們判定為普通感冒，沒有給予足夠的重視，後來就有患者出現高燒不退、呼吸衰竭等現象。

精神衛生中心第一例確診病例是在1月20日檢驗發現，之後該病人馬上便被轉到武漢協和醫院，後來王女所在的住院區（六角亭）出現集體發燒後，經檢驗確診了多例武漢肺炎病例，另一個院區（二七院區）同一也發生20多人集體發燒情況，經過檢測總共至少有50名陽性患者。

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

▲對於院內爆發感染和醫務人員感染的原因，趙平認為一是醫院重視的程度不足、二是防疫物資和藥品未能及時備齊。（圖／路透社）

趙平透露，武漢市精神衛生中心包含副院長、多名科室主任、護士長在內，至少有30名醫護人員確認感染武漢肺炎，被驗出陽性的醫護人員希望院方能安排統一管理，但院方最後的回應是「醫務人員自己回家隔離、聯繫社區」，沒有進行統一安排。

實際詢問精神衛生中心副院長劉連忠，對方聽完問題後卻立刻掛斷電話，院長李毅則是完全不願透露具體情況，只回應「我們現在有紀律要求，不能接受電話採訪」。據悉，該院在肺炎疫情暴發後，醫院就宣布封閉管理，但實際上管理卻不嚴格，有人的家屬還會往醫院送東西，直到春節之後才逐漸嚴格起來。

對於造成院內感染和醫務人員感染的原因，趙平認為有2點，一是醫院重視的程度不足、二是防疫物資和藥品未能及時備齊。他透露，醫院高層早期要求將部份病區合併為隔離區，但新成立的病區出現疑似病例後，又要求將病區還原，使得原本未出現病例的病區也出現了疑似患者、出現集體發燒情況。

趙平表示，前期醫護人員沒有防護裝備，儘管後期防護裝備有改善，但直到現在進入污染區的人，仍然沒有三級防護裝備，只能做到二級防護「面罩等物資緊缺」。武漢市精神衛生中心累計已經有40至50名病人轉到其他定點醫院，院內加護病房則有1例確診老年病人死亡。

ET快訊
睡前喝牛奶嗆到！李登輝晚間送榮總急診　留院觀察中
韓國瑜為何聞消毒水？陳柏惟答案曝光　網笑翻秒懂
「這號什麼名字？」陳時中怕講錯向幕僚確認　登船漏網鏡頭曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢精神醫院爆出「集體發燒」　80名醫護、病患確診感染

得武漢肺炎以為感冒！女子吃成藥「症狀消失」…結果11人感染

少林寺掃購各國防護物資！「100萬片口罩」全捐大陸一線

武漢P2實驗室試營運　「火眼實驗室」日測萬人份核酸樣本

質疑返台包機台商「被確診」　武漢市台辦提七大疑問：為何妻子不知情

外移病例→本地多起群聚感染！　重慶實施「小區封閉式管理」

獨家追蹤／三天未發燒！武漢首例確診台商「金先生」好轉　出院還得過兩關

長者趴趴走！重慶暫停「公交免費卡」　網讚爆：其他城市學起來

香港7歲男童確診H9禽流感　潛伏期曾赴深圳外公家...有養家禽

上海、北京規定出入公共場所要戴口罩　44歲男未戴硬闖被捕

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

《歌手》蕭敬騰2段式高音飆《皮囊》　徐佳瑩後台大喊：爽！！

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

5歲弟睡覺突傳「響亮連環屁聲」　她拍影片被打斷超傻眼：花惹發

15歲女兒「半夜跑趴」被抓包　爸懲罰管IG！秒歪變自拍網美

武漢精神醫院爆出「集體發燒」　80名醫護、病患確診感染

得武漢肺炎以為感冒！女子吃成藥「症狀消失」…結果11人感染

少林寺掃購各國防護物資！「100萬片口罩」全捐大陸一線

武漢P2實驗室試營運　「火眼實驗室」日測萬人份核酸樣本

質疑返台包機台商「被確診」　武漢市台辦提七大疑問：為何妻子不知情

外移病例→本地多起群聚感染！　重慶實施「小區封閉式管理」

獨家追蹤／三天未發燒！武漢首例確診台商「金先生」好轉　出院還得過兩關

長者趴趴走！重慶暫停「公交免費卡」　網讚爆：其他城市學起來

香港7歲男童確診H9禽流感　潛伏期曾赴深圳外公家...有養家禽

上海、北京規定出入公共場所要戴口罩　44歲男未戴硬闖被捕

武漢精神醫院爆出「集體發燒」　80名醫護、病患確診感染

寶瓶星號回家了！8小時驗全陰性　陳時中久違露笑「這一仗打贏了」登船廣播

泰國「魔鬼士官長」持槍掃射賣場20死　陸軍司令到場！特種部隊救走百人

台北女自製「防毒頭盔」全城趴趴走　超狂搭捷運、吃麥當勞！路人看呆

開槍血洗商場「至少20死」！泰士兵犯案動機曝光　媽媽現身苦勸投降

飛無錫航班「有一人發燒」！華航緊急聲明：機場尋求8-14排乘客

頻道代理商應納管！NCC前副主委翁柏宗：動不動就要斷訊鬧笑話

台南鹽水蜂炮開炸武漢肺炎瘟疫退散！　黃偉哲啟炮主炮城

被隔離台商抱怨「像犯人被關」　焦糖哥哥氣炸嗆：奧客媽寶臭性格

12星座情緒低潮原因曝！　處女射手「自尊太高逃避問題」唐綺陽：會自欺欺人

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

大陸熱門新聞

女護士為病人吊點滴...「接觸6分鐘」感染

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

女院長「守一線抗疫」...15天後離世

少林寺掃購各國防護物資　全捐大陸一線

武漢台辦提七大疑問 質疑台商「被確診」　

李文亮34歲就身亡！專家：患者是海鮮市場老闆

人妻全身噴酒精消毒！轉身做飯全身爆燃

飛廣州航班取消　IT妹：怎麼回去！

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

獨／血友病童返台 列最優先名單

護理師與男友隔窗親吻　決定出來就領證　

食堂刷N排「紙板隔離法」　陸員工：腦洞

雷神山醫院驚見「萬人食堂」　陸網喊感動

獨家追蹤／三天未發燒！武漢確診台商「金先生」出院還得過兩關

更多熱門

相關新聞

超狂台北女　自製「防毒頭盔」搭捷運

超狂台北女　自製「防毒頭盔」搭捷運

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，不少人紛紛開始搶口罩，就怕一不小心中鏢。不過有位民眾疑似搶不到口罩，又擔心被感染，因此戴著安全帽搭捷運，上面還套了綠色的紗網，讓網友傻眼拍下這一幕。照片貼出後，立刻引起網路議論。

台南鹽水蜂炮開炸武漢肺炎瘟疫退散！

台南鹽水蜂炮開炸武漢肺炎瘟疫退散！

台商抱怨像犯人被關　焦糖哥哥氣炸開嗆

台商抱怨像犯人被關　焦糖哥哥氣炸開嗆

不想發表時事！丫頭親揭背後原因

不想發表時事！丫頭親揭背後原因

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

關鍵字：

武漢肺炎傳染病冠狀病毒精神醫院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

女護士為病人吊點滴...「接觸6分鐘」感染

鹿耳門鞭春牛　30秒肢解百人狂搶

即／睡前喝牛奶嗆到！李登輝送急診

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

飛北京航班有肺炎確診！乘客名單驚見張碧晨

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

1/31北北基 關鍵接觸15分　禁搭公交

Ella實現4年前約定　電話另一頭...阿Ken哭了

夫妻偷跑被抓到！市府重罰揭幕後

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

韓國瑜為什麼聞消毒水？3Q答案　網笑翻

日武肺病例累積90例　第4批撤僑包機20歲男確診

更多

最夯影音

更多
台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！
手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面