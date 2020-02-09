武漢精神醫院爆出「集體發燒」　80名醫護、病患確診感染

▲武漢市精神衛生中心爆發感染，至少有50名病患、30名醫護人員確診感染了武漢肺炎。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）2019年蔓延至今，大陸全境目前已經有34673確診病例，其中湖北省武漢市有13603例疫情最為嚴重。大陸8日晚間有媒體報導指稱，武漢市有一間精神衛生中心爆發感染，至少有50名病患、30名醫護人員確診感染了武漢肺炎，消息立刻在大陸微博引發討論。

根據大陸《中國新聞周刊》報導，武漢市精神衛生中心（武漢市心理醫院）有一名消息人士透露，中心內部爆發聚集性發燒，經檢疫後確認是感染武漢肺炎。該醫院是湖北省最大的一間「三級甲等」精神專科醫院，目前有六角亭、二七2處院區，編制床位950張，員工800餘人。

報導指稱，當地一名64歲王姓女子為醫院住院病人，她1年26日出現發燒到38度情況，雖然她當天下午就已經退燒，但醫院仍替她進行抽血檢查，發現她的白血球濃度偏低、淋巴細胞減少，與武漢肺炎早期的症狀相近，不過她檢疫後結果為陰性，但與她同房的另外3名病患皆為陽性。

▲精神衛生中心醫生趙平表示，王女的發燒情況並非個案。（圖／路透社）

醫院表示，他們1月27日對王女進行檢疫與CT檢查，CT顯示右上肺有疑似炎症情況，但後續檢疫結果卻為陰性，但與王女同房的另外3名病患皆為陽性。醫院2月2日再次對王女進行檢測，最終的結果依然呈現陰性，但她的護工當晚卻出現39度高燒，核酸檢測結果為陰性，目前在住處自我隔離中。

王女2月5日再次發高燒、次日開始神誌不清，她的新護工5日下午出現了發燒症狀，嚇得第2天就辭職返家隔離。醫生透露，王女6日中午被轉入加護病房治療，由於她的血氧飽和度已經下降，最壞的結果就是病人可能會死亡，他只能請王女家屬要有心理準備。

精神衛生中心醫生趙平表示，王女的發燒情況並非個案，醫院其中一個女性住院區1月12日就開始出現集體發燒現象，有10多人全部都出現發燒症狀，當初院感科將他們判定為普通感冒，沒有給予足夠的重視，後來就有患者出現高燒不退、呼吸衰竭等現象。

精神衛生中心第一例確診病例是在1月20日檢驗發現，之後該病人馬上便被轉到武漢協和醫院，後來王女所在的住院區（六角亭）出現集體發燒後，經檢驗確診了多例武漢肺炎病例，另一個院區（二七院區）同一也發生20多人集體發燒情況，經過檢測總共至少有50名陽性患者。

▲對於院內爆發感染和醫務人員感染的原因，趙平認為一是醫院重視的程度不足、二是防疫物資和藥品未能及時備齊。（圖／路透社）

趙平透露，武漢市精神衛生中心包含副院長、多名科室主任、護士長在內，至少有30名醫護人員確認感染武漢肺炎，被驗出陽性的醫護人員希望院方能安排統一管理，但院方最後的回應是「醫務人員自己回家隔離、聯繫社區」，沒有進行統一安排。

實際詢問精神衛生中心副院長劉連忠，對方聽完問題後卻立刻掛斷電話，院長李毅則是完全不願透露具體情況，只回應「我們現在有紀律要求，不能接受電話採訪」。據悉，該院在肺炎疫情暴發後，醫院就宣布封閉管理，但實際上管理卻不嚴格，有人的家屬還會往醫院送東西，直到春節之後才逐漸嚴格起來。

對於造成院內感染和醫務人員感染的原因，趙平認為有2點，一是醫院重視的程度不足、二是防疫物資和藥品未能及時備齊。他透露，醫院高層早期要求將部份病區合併為隔離區，但新成立的病區出現疑似病例後，又要求將病區還原，使得原本未出現病例的病區也出現了疑似患者、出現集體發燒情況。

趙平表示，前期醫護人員沒有防護裝備，儘管後期防護裝備有改善，但直到現在進入污染區的人，仍然沒有三級防護裝備，只能做到二級防護「面罩等物資緊缺」。武漢市精神衛生中心累計已經有40至50名病人轉到其他定點醫院，院內加護病房則有1例確診老年病人死亡。