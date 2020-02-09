開槍血洗商場「至少20死」！泰士兵犯案動機曝光　媽媽現身苦勸投降

▲開槍掃射的男士兵疑與指揮官有土地交易糾紛。（圖／翻攝自Facebook／เฮียดูหนัง）

記者曾羿翔／綜合報導



泰國東北部呵叻府（Korat）8日發生大規模槍擊事件，32歲男士兵賈卡班特(Jakrapanth Thomma)持槍射殺指揮官與指揮官的63歲岳母，還有一名士兵，接著前往購物中心對著人群掃射。目前最新消息指出，死亡人數增加到至少20人，且有21人受傷。警方目前已封鎖商場，還帶來開槍士兵的媽媽，希望夠能說服投降。

綜合外媒報導，死者的同袍透露，男士兵疑似因為與指揮官之間有土地交易糾紛，才會憤而行兇。據了解，男士兵身上持有多達6款的槍械與700枚子彈，包括突擊步槍、M60等，甚至還有多枚手榴彈，商場4樓更有16名人質遭他挾持，警方到場後展開對峙，事件到深夜仍未結束。

▲警方封鎖商場。（圖／達志影像／美聯社）



賈卡班特當天下午先在軍營內槍殺指揮官與另外2人後竊取槍枝武器，然後開走軍用車再駛入鬧區，傍晚6點在當地著名的「第21號站」商場（Terminal 21）下車再對人群掃射，接著他還到美食廣場朝瓦斯桶開槍，引起氣爆。

賈卡班特除了在自己臉書上傳手持步槍的蒙面照，還臉書直播行兇過程，他的臉書曾連發多篇貼文，內容包括「我再也無法移動我的手指了。」、「我該投降嗎？」、「沒人能夠逃過一死。」

▼ 警方公布開槍男士兵照片。（圖／達志影像／美聯社）



