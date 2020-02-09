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新加坡國際會議集體感染！英國男開完會赴法國度假　滑雪小屋再傳染5人

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▲▼ 5名英國人和1名曾赴新加坡的遊客同住一間滑雪小屋後確診武漢肺炎。（圖／路透）

▲ 確診的英國人在症狀出現前曾赴法國旅遊勝地的滑雪小屋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武漢肺炎疫情擴散，南韓有2例確診患者沒有中國旅遊史，但曾赴新加坡參加一場商務會議，其中有與會者來自中國湖北省。近日有一名曾參加會議的英國人確診，才發現他此前赴法國滑雪勝地時又傳染給另外5人。考慮到以上病例，國際社會正對參加這場會議的100多名人士展開追蹤。

《衛報》根據法國官員說法報導，來自英國布來頓的中年男子1月24日前往法國東南部白朗峰附近的旅遊勝地，28日返回英國後發現身體狀況有異，將自己隔離在家中，打電話向衛生當局求救後確診感染。

該名男子告知英國當局，他曾經前往法國的滑雪小屋。法國官員獲知此事後，7日晚間將住在那裡的多名英國人送醫。根據法國當局說法，木屋裡有二間公寓，其中一間住著一對帶著3個孩子定居法國的英國夫婦，母親目前在英國準備考試；另一間公寓則有7名遊客。合計11人中共5人病毒檢測結果為陽性，所幸病情都不嚴重。

根據星國媒體《聯合晚報》，1月初在新加坡君悅酒店舉行的會議據稱有15名英國人及94名外國人參加，主辦方是英國的全球氣體分析公司Servomex，在歐洲和亞洲都設有辦公室。馬來西亞《新海峽時報》報導，馬國衛生當局首先注意到武漢肺炎與這場會議有關，因為一名確診的41歲馬國人曾與中國人一同參加會議。

接著南韓證實，國內確診感染病毒的17號及19號患者也曾參加這場會議。韓媒報導，他們曾和確診的馬國人一同享用自助餐。星國衛生部隨後也證實，與會的15名星國公民中已有4人確診隔離。

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