武漢護士閉關11天殺病毒 「靠吃藥.食療」 抗疫成功

▲大陸自體抗疫成功護士賈，微博分享抗疫日記，超過25萬人追蹤點讚（圖／翻攝 賈娜微博）

記者任以芳／綜合報導

武漢肺炎持續蔓延，不少確診民眾恢復健康，來自武漢大學人民醫院急診科護士賈娜(24歲)，靠著11天嚴格居家隔離，如今已經康復。她在微博分享自己抗疫日記，超過25萬人追蹤，很多人被感動，分享她的故事，希望鼓勵更多人要有希望。

賈娜在最危險的第一線，負責觀察發燒病人。一開始是同事確診，事後自己也有輕微喉嚨痛，為了保險起見也去檢驗，除夕當天(24日)確診感染新型冠狀病毒，她認為可能在接觸病人時被傳染。賈娜微博寫下回憶日記，「我始終戴著口罩穿著防護服，應該說這樣被傳染的概率微乎其微，但是這樣的低概率被我碰上了，只能勇敢面對現實。」

▲大陸自體抗疫成功護士賈，天天煲湯，多吃蔬菜增強營養，配合醫生囑咐服藥。（圖／翻攝 賈娜微博）

同一時間，醫生診斷她屬輕症患者，建議回家自我隔離和服藥，切斷傳播途徑。賈娜家居隔離期間，同事每天買放在肉和青菜放她家門口，賈娜堅持正常作息，天天煲湯和多吃蔬菜增強體內營養，並且配合醫生囑咐服藥。

居家環境方面，賈娜每天在屋內全面消毒，用稀釋的消毒液拖地，用75%酒精噴灑棉被和衣服，每天開窗通風至少兩次，天氣好時曬太陽，晚上沖熱水殺死身上攜帶的病毒。賈娜說，「病發時身體酸痛無力、嘔吐感強烈、口乾舌燥和咳嗽，為了不讓家人擔心，她父母對感染一事毫不知情。」

▲大陸自體抗疫成功護士賈，天天煲湯，多吃蔬菜增強營養，配合醫生囑咐服藥。（圖／翻攝 賈娜微博）



初四賈娜去醫院檢測依舊是陽性，不過，電腦斷層（CT）掃描的結果顯示肺部發炎症狀消失，經歷11天居家隔離治療，2 月 4 日檢查呈現陰性，她才終於放下心，證明已經康復。

賈娜的微博分享日記超過25萬人追蹤，她也強調，每個人的體質各異，只能給大家作為參考和借鑑，複製是絕對不行的。賈娜並且鼓勵所有奮鬥的民眾，「因為堅持下去看見了希望，沒有一個冬天不能逾越，沒有一個春天不會到來」。許多網友被感動，大量分享賈娜抗疫日記。