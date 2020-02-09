湖北省委書記要求「2天內檢測完所有疑似患者」　陸網傻眼：又在說大話

▲湖北省委書記蔣超良。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

2019新型冠狀病毒NCP（武漢肺炎）累計確診33738人，疑例28942人，死亡人數811人已超越當年SARS，受到全世界高度關注。湖北省省委書記蔣超良負責督導疫情防控工作，他在8日指示，兩天內要檢測完成所有疑似患者。

根據「觀察者」報導，湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長蔣超良，8日下達新的要求，包含提升戰時指揮協調能力。精准掌握全市確診患者數、疑似患者數、發熱門診有症狀患者數、密切接觸人員中有症狀患者數。全面進行排察工作，每一戶每一人都不放過。做好醫療物資調配工作。

蔣超良其中一點要求，「集中兩天時間將全市累積的所有疑似患者檢測完畢，釋放醫護力量和醫療資源，集中用於確診患者」。由於目前武漢內部工作量已經很重，醫護人員是否能夠負荷這樣的工作，很快成為外界討論焦點，甚至登上了微博的熱搜榜。

許多大陸網友紛紛留言表示，「他說這話的時候知道這背後的工作量和醫護需求嗎？」「又在說大話」、「口號越大，基層越慘」、「專業的事情不能下政策指標，漏測誤測麻煩就大了。」、「下面的工作人員估計要累暈了」、「床位也要解決啊，發佈會說有400多張空床，微博卻一堆沒床位的求助帖」、「張口就來，檢驗人員是人啊，不是流水線的機器啊」。

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