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「吃火鍋產生氣溶膠」染武漢肺炎？港教授揭空氣傳播疑團…1種情況要小心

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▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吃火鍋並不會增加空氣傳播風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市當局昨日（8日）舉行記者會，衞生防疫專家表示，武漢肺炎除可透過飛沫、接觸傳播以外，還可以透過「氣溶膠」（aerosol，氣霧）傳播，即是空氣傳播。不過，香港中大呼吸系統科講座教授許樹昌科普，一般吃火鍋、三溫暖或使用熨斗並不會增加空氣傳播風險。

據《香港01》報導，氣溶膠傳播指，飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，懸浮於空氣中，人類吸入後會導致感染；由於飛沫中通常含有溶質（如氯化鈉），飛沫會迅速乾燥，收縮形成「飛沫核」，病原體會依附在飛沫核上，並能保持懸浮在空氣一段長時間，而且可能到達人體下呼吸道。至於接觸傳播就是，飛沫沉積在物品表面，旁人接觸並使手部受污染後，再接觸口腔、鼻腔、眼睛等粘膜，導致病毒進入體內。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，當醫護人員進行霧氣生成程序，譬如吸痰、氣管插喉、支氣管鏡檢查、使用呼吸機等等，才會在醫院環境中發生空氣傳播。他強調，只有上述醫療程序才會產生飛沫核，引致氣溶膠傳播；而一般吃火鍋、三溫暖或使用熨斗，並不會增加空氣傳播風險。

▲▼新型冠狀病毒,武漢肺炎,。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒疫情嚴峻。（圖／路透）

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅稱，普通飛沫能在空中飄浮3米。他解釋，當患者使用呼吸機或吸痰器等醫療儀器時，飛沫會被霧化，壓力變得更大，可在空中飄浮遠達10米，傳染性也比較高。

他指出，2003年SARS淘大花園大量住戶受感染，是因U型水管乾涸致隔氣失效；含病毒的水霧化後，透過抽氣扇發生氣溶膠傳播，屬非常特殊的例子。

上海防疫部門建議，為避免空氣和接觸傳播，家庭成員除了避免與疑似感染者分泌物接觸，不要共用個人生活用品之外，還需使用公筷、快進食、少說話，避免握手和擁抱。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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