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泰國士官長血洗賣場！至少21死...挾16人質躲商場　特種部隊救走百人

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（圖／翻攝自臉書）

▲這名軍人逃出軍營後一路射殺平民，他還透過臉書直播整個過程，並在晚間約7時20分上傳自己和槍枝的合照寫著「我累了」。（ 圖／翻攝自Khaosod English臉書） 

圖文 ／周刊王

泰國8日發生槍擊事件，一名32歲士官長賈卡班特（Jakrapanth Thomma）疑似因與指揮官的土地交易，心生不滿，因此先槍斃自己的長官後，又跑到呵叻府（Nakhon Ratchasima）塔孟縣（Muang）賣場掃射人群，已經造成至少21人喪生、31人受傷；此事驚動當地政府，陸軍司到場關切。

綜合外媒報導，賈卡班特先在軍事基地內向指揮官和另外2人開槍，接著偷走槍、彈藥，開走一輛悍馬車逃出軍營，並於下午3時許到呵叻府的Terminal 21購物中心開始展開瘋狂掃射，甚至劫持平民作為人質。呵叻府警方指出，已經封鎖百貨公司，但尚未逮到人。

一名警官透露，賈卡班特與指揮官之間有土地交易的糾紛，不排除因為這樣，因此痛下殺手。另外從賈卡班特也能看出玄機，他除了在臉書上傳持步槍的蒙面照，甚至直播所有行兇過程；曾貼文寫道，「我不能再動手指了，我該投降嗎？我現在很累。」還提及，「從腐敗中獲取財富並利用其他人，他們是否認為可以帶錢在地獄中度過？」等奇怪消息。

對此Facebook發表聲明表示，「我們向受這場悲劇影響的受害者，以及他們的家人表示敬意。」同時刪除賈卡班特的直播、帳號，避免其他人效法恐怖行為。

泰國國防部發言人孔切普（Kongcheep Tantrawanit）則指出，「我們不知道他為什麼這樣做，看來他發瘋了。」目前尚無法知道確切傷亡人數，但至少有21人死於賈卡班特槍下，至於賈卡班特仍在逃中，已經請他的母親到場，希望透過親情攻勢，喚醒他的良知；另外，此事也驚動了政府，泰國陸軍司令空頌蓬（Apirat Kongsompong）上將也到場外關切，並派出特種部隊救出百名民眾。

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