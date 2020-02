泰國士官長血洗賣場！至少21死...挾16人質躲商場　特種部隊救走百人

▲這名軍人逃出軍營後一路射殺平民,他還透過臉書直播整個過程,並在晚間約7時20分上傳自己和槍枝的合照寫著「我累了」。( 圖/翻攝自Khaosod English臉書)

圖文 /周刊王

泰國8日發生槍擊事件,一名32歲士官長賈卡班特(Jakrapanth Thomma)疑似因與指揮官的土地交易,心生不滿,因此先槍斃自己的長官後,又跑到呵叻府(Nakhon Ratchasima)塔孟縣(Muang)賣場掃射人群,已經造成至少21人喪生、31人受傷;此事驚動當地政府,陸軍司到場關切。

綜合外媒報導,賈卡班特先在軍事基地內向指揮官和另外2人開槍,接著偷走槍、彈藥,開走一輛悍馬車逃出軍營,並於下午3時許到呵叻府的Terminal 21購物中心開始展開瘋狂掃射,甚至劫持平民作為人質。呵叻府警方指出,已經封鎖百貨公司,但尚未逮到人。

