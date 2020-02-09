泰國士官長血洗賣場！至少21死...挾16人質躲商場　特種部隊救走百人

▲這名軍人逃出軍營後一路射殺平民，他還透過臉書直播整個過程，並在晚間約7時20分上傳自己和槍枝的合照寫著「我累了」。（ 圖／翻攝自Khaosod English臉書）

圖文 ／周刊王

泰國8日發生槍擊事件，一名32歲士官長賈卡班特（Jakrapanth Thomma）疑似因與指揮官的土地交易，心生不滿，因此先槍斃自己的長官後，又跑到呵叻府（Nakhon Ratchasima）塔孟縣（Muang）賣場掃射人群，已經造成至少21人喪生、31人受傷；此事驚動當地政府，陸軍司到場關切。

綜合外媒報導，賈卡班特先在軍事基地內向指揮官和另外2人開槍，接著偷走槍、彈藥，開走一輛悍馬車逃出軍營，並於下午3時許到呵叻府的Terminal 21購物中心開始展開瘋狂掃射，甚至劫持平民作為人質。呵叻府警方指出，已經封鎖百貨公司，但尚未逮到人。

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช



Story: https://t.co/1qWp0ylxf8 pic.twitter.com/kR8XNeXaHp — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

一名警官透露，賈卡班特與指揮官之間有土地交易的糾紛，不排除因為這樣，因此痛下殺手。另外從賈卡班特也能看出玄機，他除了在臉書上傳持步槍的蒙面照，甚至直播所有行兇過程；曾貼文寫道，「我不能再動手指了，我該投降嗎？我現在很累。」還提及，「從腐敗中獲取財富並利用其他人，他們是否認為可以帶錢在地獄中度過？」等奇怪消息。

對此Facebook發表聲明表示，「我們向受這場悲劇影響的受害者，以及他們的家人表示敬意。」同時刪除賈卡班特的直播、帳號，避免其他人效法恐怖行為。

泰國國防部發言人孔切普（Kongcheep Tantrawanit）則指出，「我們不知道他為什麼這樣做，看來他發瘋了。」目前尚無法知道確切傷亡人數，但至少有21人死於賈卡班特槍下，至於賈卡班特仍在逃中，已經請他的母親到場，希望透過親情攻勢，喚醒他的良知；另外，此事也驚動了政府，泰國陸軍司令空頌蓬（Apirat Kongsompong）上將也到場外關切，並派出特種部隊救出百名民眾。

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