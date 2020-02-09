泰國「魔鬼士官長」持槍掃射賣場20死　陸軍司令到場！特種部隊救走百人

▲泰國魔鬼士官長，持槍掃射賣場人群造成20死，圖中的爆炸是他對瓦斯桶開槍造成氣爆（圖／翻攝自Facebook／เฮียดูหนัง）



記者林彥臣／綜合報導

泰國8日發生大規模槍擊事件，一名32歲的士官長（Sergeant Major）賈卡班特(Jakrapanth Thomma)先是持槍擊斃了自己的長官後，又跑到呵叻府（Nakhon Ratchasima）塔孟縣（Muang）一處賣場中對人群掃射，並且挾持人質，造成20人死亡31人受傷，傷亡人數持續更新中，而且這起重大的軍紀事件也驚動泰國的陸軍司令到現場關切。

綜合外媒報導，Jakkrapanth在8日上午先在軍營中偷走6款槍械、700枚子彈、數枚手榴彈，其中包括突擊步槍與M60通用機槍，隨後射殺了他的指揮官跟指揮官的岳母以及一名士兵，偷走一輛悍馬車，朝塔孟縣駛去，並在當地Terminal 21購物中心開槍，對民眾進行大規模的掃射，第一時間造成15人死亡。

▲賈卡班特掃射造成的死傷人數不斷更新當中。（圖／達志影像／美聯社）



根據《路透社》報導，泰國國防部發言人孔切普（Kongcheep Tantrawanit）表示，槍擊案的死者至少有20人，還無法確定受傷人數，也不清楚在購物中心內被挾持人質的確切人數，據信持槍的賈卡班特還在裡面。

談到行兇動機，孔切普第一時間對媒體發言表示，「我不知道他為什麼這麼做，他看起來瘋了！」

▲泰國陸軍司令空頌蓬（Apirat Kongsompong）上將到場關切。（圖／路透社）



泰媒的消息則指出，賈卡班特的行兇動機疑似與指揮官的土地交易糾紛有關，警方試圖利用親情攻勢找來他的母親來勸降賈卡班特，泰國陸軍司令空頌蓬（Apirat Kongsompong）上將也來到21購物中心外關切，軍方的特種部隊則潛入賣場中，就走上百名人質。

賈卡班特除了在自己臉書上傳手持步槍的蒙面照，還臉書直播行兇過程，他的臉書曾連發多篇貼文，內容包括「我再也無法移動我的手指了。」、「我該投降嗎？」、「沒人能夠逃過一死。」

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