人群黑夜尖叫逃命！泰國士官長「賣場持槍」畫面曝　開悍馬車掃射20死31傷

▲大批民眾暗夜尖叫逃命。（圖／翻攝「คนล่าข่าวชัยภูมิ」臉書）

記者陳俊宏／綜合外電報導

泰國東北部呵叻府一名32歲士官長先在營區持槍擊斃長官，並開悍馬車到營區外的購物商場掃射，已知造成20人死亡、31人受傷，且挾持16名人質尚未落網。如今嫌犯持槍在賣場內的畫面也曝光，今天（9日）清晨現場又傳出槍響，許多民眾驚慌而逃。

綜合外媒報導，賈卡班特（Jakrapanth Thomma）8日上午先在軍營中偷走6款槍械、700枚子彈、數枚手榴彈，其中包括突擊步槍與M60通用機槍，隨後射殺了他的指揮官、指揮官岳母以及一名士兵。

賈卡班特偷走一輛悍馬車，下午朝呵叻市（Nakhon Ratchasima）駛去，並在距離營區14多公里外的「Terminal 21 Korat」購物中心開槍，對民眾進行大規模掃射，已知造成20死、31傷，還在4樓挾持16名人質。警方晚間將嫌犯媽媽帶到現場，希望夠能說服兒子棄械投降。事發地點距離曼谷市區200多公里。

▼嫌犯全副武裝持槍，在商場內悠閒漫步。（圖／翻攝「คนล่าข่าวชัยภูมิ」臉書）

▼嫌犯掃射造成20人死亡、31人受傷。（圖／翻攝「เฮียดูหนัง」臉書）

而賈卡班特全副武裝持槍，在商場內悠閒漫步的畫面也被監視器拍下，且今凌晨約3時現場又傳出槍響。事發後，大批民眾嚇得驚慌失措、尖叫逃竄。

賈卡班特除在臉書上傳手持步槍的蒙面照，還直播行兇過程，他曾連發多篇貼文，內容包括「我再也無法移動我的手指了」、「我該投降嗎」、「沒人能夠逃過一死」，隨後帳號被刪除。死者同袍透露，嫌犯疑與指揮官之間有土地交易糾紛，才會憤而行兇。

▲▼民眾驚慌逃竄，警匪對峙中。（圖／達志影像／美聯社）