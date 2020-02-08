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金門首例！男居家檢疫「還外出喝酒」…衛生局火速開罰了

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金門首例！男居家檢疫「還外出喝酒」衛生局火速開罰了。（圖／取字衛生局臉書）

▲方男於居家檢疫期間還外出找朋友喝酒，遭衛生局開罰3萬元。（圖／取自金門縣衛生局臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

武漢疫情持續蔓延，指揮中心指出，凡具中港澳旅遊史者，應進行居家檢疫14天，期間應留在家中或指定地點不外出、也不得搭乘大眾運輸工具。沒想到在金門，卻出現首例因違規遭開罰的案件，一名方姓男子於居家檢疫期間到朋友家「聚餐喝酒」，經衛生局約談後確定依違反《傳染病防治法》，處3萬元罰鍰。

因應中國大陸嚴重特殊性傳染性肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心公布自2月2日起，小三通入境之旅客須居家檢疫14天，期間由民政體系每天關懷並且不得外出。

請繼續往下閱讀...

金門縣衛生局指出，方男於2日自小三通入境必須居家檢疫14日，期滿日為16日，於7日當天未遵守規定違規外出。今（8）日已取得警方監視器影像等相關證據，經過約談陳述意見完畢，完成開罰行政流程，確定依違反《傳染病防治法》處方男3萬元罰鍰。

《ETtoday新聞雲》記者致電衛生局，相關人員證實方男的確於居家檢疫期間外出到朋友家「敘餐喝酒」，但並非辦桌類型，為了保護當事人，其餘細節不便透露。

衛生局表示，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定「自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，如違反可處1萬到15萬元罰鍰。

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