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國防院：武漢肺炎隱匿疫情，將掀起另一波反中浪潮

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情不斷升高，湖北全省封村。（圖／路透）

中央社

隨武漢肺炎疫情延燒，國防安全研究院表示，部分國家出現網路連署希望拒絕中國旅客入境，除了健康考量外，也可追溯各國與中國長期摩擦，預估若疫情加溫恐掀另外一波反中浪潮。

國防安全研究院昨天出版最新一期的「國防安全週報」，國防院指出，在這次武漢肺炎疫情中，中國政府反應緩慢且決策不透明，甚至隱匿病情，各種資訊在網路流傳讓人民恐慌，也造成疫情擴散，最終惡化到難以控制的程度。

此外，中國國家主席習近平上任以來的集權領導與打擊貪腐，要求幹部必須與「習核心」保持高度一致，使幹部更有明哲保身的動機，面對危機時，寧願選擇坐等中央決定，以避免犯錯後續被黨與國家究責。

國防院指出，1月18日至19日，中國確診病例快速增加，習近平在緬甸進行國是訪問與考察雲南，談話未提及武漢肺炎，直到20日才首度回應，也因習近平遲遲未親赴武漢，與極力塑造的「人民領袖」形象背道而馳。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

國防院表示，因為武漢肺炎疫情，部分國家及民間則出現反中情緒，商家出現不歡迎中國旅客標語，也有網路連署希望各國政府拒絕中國旅客入境。

國防院指出，此現象除反映對健康的擔憂外，也可追溯到各國與中國的長期摩擦，以及對中國日漸擴大的軍事、經濟影響力感到恐懼；此外，世界衛生組織（WHO）的發言更讓各國驚覺，近年來中國頻繁在各大國際組織取得領導職位，來宣傳中國聲音的成效。

國防院強調，未來隨著疫情持續延燒，以及國際懷疑中國隱匿肺炎病情嚴重程度，預期將掀起另一波反中浪潮。

▼武漢首個方艙醫院收治武漢肺炎病患。（圖／翻攝新華社）

▲武漢首個方艙醫院開始收治武漢肺炎病患。（圖／翻攝新華社）

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