快訊／陳時中露出笑容！船上廣播「你們可以回家了」　大喊：任務達成

記者陳雕文、柯振中、游宗樺／基隆報導

寶瓶星號的檢驗結果8日晚間9點出爐後，指揮官陳時中親上寶瓶星號，透過船上廣播稱，檢驗結果全數確認為陰性，「你們可以回家了」，讓他大喊「任務達成」，船上隨後傳出歡呼聲。接下來旅客通關大門將打開，全船的旅客都能下船，部分將旅客搭乘遊覽車回家，預計2個小時能疏運完畢。

▲陳時中大喊「任務達成」。（圖／記者徐斌慎攝）

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「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，目前已調集15輛遊覽車，若沒有確診案例，將接送旅客回家，岸邊也備好了物資，若出現確診案例，將把物資送上船，隔離旅客14天。中央流行疫情指揮中心立刻對1738名旅客進行發燒篩檢，其中128位旅客採驗結果晚間出爐。

檢驗結果出爐後，陳時中親自上傳，透過廣播大喊「你們可以回家了」，同時高呼「任務達成」，讓船上爆出歡呼聲。接下來旅客通關大門打開。據了解，船上除了有台灣遊客以外，還有不少外國遊客，這些外國遊客稍後也能下船。

▲陳時中罕見如釋重負。（圖／攝影中心攝）

陳時中晚間9點召開記者會，他在記者會上罕見如釋重負，對著鏡頭說明，「這場仗我們打贏了！」

陳時中說，旅客回家後，要進行自主健康管理14天，沒事少出門，出門要戴口罩，「有狀況一定要回報」，眾人整天都在等待，都相當辛苦，無論是採檢、發燒篩檢站的健康評估，行政程序都相當通順，展現台灣的檢疫能力是一流的，「整個團隊大家一起合作，為了讓同胞健健康康、平平安安回家。」

陳時中提到，得知檢驗結果後，第一時間就通知了寶瓶星號上的旅客，接下來再向總統蔡英文報告，「她也很高興」，但自己忘記蔡英文表達什麼了，「因為我實在很高興。」

▼陳時中很高興。（圖／記者徐斌慎攝）

陳時中如釋重負地說，大家的心臟懸著一塊大石，一千多位台灣旅客若沒處理妥善，也並非大家樂見的。

醫事司長石崇良指出，消息傳出後，大家都鬆了一口氣，原先檢疫完畢後，所有人都做好最壞打算、部署B計畫，化學兵已經趕往現場，除了港務警察外，還有保安警察在一旁待命，所有人都再沙盤推演，若出現陽性反應，該如何做出打算，幸好結果是好的。

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