威士特丹號「遊客有症狀」曾停高雄港下船踩點　指揮中心：醫評估風險低

▲威士特丹號 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪巧藍／台北報導

武漢肺炎延燒至海上郵輪，又以停靠橫濱港的「鑽石公主號」確診超過60例最為嚴重，而威士特丹號郵輪曾於2月4日停靠高雄港並傳出38名旅客有症狀，現被其他國家拒絕靠港；然而船上遊客4日曾經下船觀光，引發網路盛傳大家不要前往駁二。中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，當時已請防疫醫師評估才放行，且後續也要求返船不得再下船，依旅客組成評估相關風險小。

請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥，資料照。（圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，威士特丹號4日上午抵達高雄港，依規定進行登船檢疫，並提供健康聲明書時發現38人在過去14天曾經出現症狀但無中國旅遊史，由於當下症狀都屬輕微，經防疫醫師評估可以下船。

然而同日發生另一郵輪「世界夢號」曾經在先前航程搭載武漢肺炎確診病例又來到高雄靠港，指揮中心當日已經緊急召開專家會議，除未許可「世界夢號」乘客下船並駛離，也要求「威士特丹號」38名返船並不得再下船。

莊人祥指出，威士特丹號旅客以歐美加為主達1458人，另有香港27人，陸籍4人、澳門3人；船員則以東南亞居多，依據旅客組成評估感染傳播的風險低。

4日當天也做成決議，包含入境前28天曾載有確定病例或疑似病例的郵輪、以及入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，都不得停靠我國港口；後續則因為「鑽石公主號」疫情持續嚴重，我國在6日進一步禁止國際郵輪靠港。