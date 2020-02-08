延後開學有機蔬菜恐堆肥　網友「瘋狂買一波」14公噸24小時內賣光



▲網友們熱情支持購買有機蔬菜，幫助契作農夫度過難關。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

受到武漢肺炎延後2周開學，突如其來的停課，讓新竹縣在地生產供應國中小的有機蔬菜一時之間苦無去處。新竹縣政府為了消化即將採收的14公噸有機蔬菜，推出「宅配菜箱」的活動，消息一曝光，經由熱情網友們的瘋狂轉貼，不到24小時，14公噸有機蔬菜全部完售，也讓菜農們開心的直向大家說感謝。

▲新竹縣內中小學的營養午餐，每週可2次吃有機蔬菜。



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新竹縣內120所國中小營養午餐提供每週2次採用在地有機蔬菜，並由縣府輔導新竹縣農會擔任供應平台，每週供應量約達7公噸，受到武漢肺炎延後開學2周開學影響，將有14公噸的有機蔬菜面臨沒人吃的困擾。

原訂於2月11日起供應學校營養午餐的有機蔬菜已經排程於元月份種下，預計10日開始陸續採收，若沒賣掉只能忍痛耕鋤。縣府與農會不捨菜農的辛苦遭到糟蹋，發起「700元10公斤！有機蔬菜送菜到家」活動，新竹縣內將由農會冷藏車配送到府免收運費，縣外則由物流公司配送、運費外收，消息一出後，受到網友們的熱情響應。

▲縣農會正在加緊腳步整理訂單以及連繫後續出或事宜。

網友們將新聞資料轉貼至各便當、料理相關社團，許多小家庭的媽媽們找上2、3鄰居分售，而人口多的家庭則自己訂購1箱，14公噸的有機蔬菜還不到24小時就全部完售，農民們的心血不至白費，又能將食材妥善利用，民眾也可以買到便宜的有機蔬菜，可說是皆大歡喜。

新竹縣農會也表示，非常感謝網友們的熱情支持，農會工作人員目前正在整理訂單，之後會陸續與訂戶聯繫，安排出貨，原則上將從12日開始陸續出貨，若有任何訂購疑問，可於上班時間電洽新竹縣農會03-5921018#127(周一~週五上午8點~下午5點)。

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