新竹「光南」再發1.2萬個口罩　大驚！領的人更多…天沒亮就來了



▲光南新竹店發口罩首日的排隊人潮。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「光南大批發」於2月7、8連續兩天在全台21間門市免費發放共50萬份口罩，新竹地區發放第二日一早就有民眾前來排隊，由於人數相當多，因此新竹門市決定提早至10點30分開始發放，有鑑於第一天的經驗，新竹門市將發放動線稍做調整，許多順利領到口罩的民眾都非常開心。

▲有了第一天的經驗，光南新竹店將動線改良，領取口罩更快、更順。



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「光南大批發」新竹店8日進行免費口罩發放第二日，可能因為第一天發放讓大多數民眾都能領到的好消息，也激起更多民眾在第二日前往排隊。由於今日排隊人潮比第一天更多，從店門口開始，繞過東門街、中正路到民族路最後回到店門口，將近800-1000公尺的人龍，為了不影響附近店家做生意，新竹門市也決定提早10點30開始發口罩。

▲民眾對於能領到口罩一事感到開心。

第一日的首排民眾大約7點多開始排，沒想到第二日的頭香更早，一位奶奶早上5點多就到了店門口排隊，許多民眾都開心能領到口罩，現場甚至有年輕女姓拿到口罩不自主大喊：「YA！我終於有口罩了」



「光南大批發」新竹店李店長表示，第二天店內出動13名工作人員協助發送口罩，與首日一樣，共有2400人可領到，門市也將延遲營業，預計下午1點後才會正式開門。

▲第二日同樣發放1.2萬個口罩，有2400人可領到。

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