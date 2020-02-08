網傳原物料短缺再掀「衛生紙之亂2.0」...林宜瑾籲修法納管

▲民眾搶買衛生紙。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，政府持續宣導與其戴口罩不如勤洗手，不過民間謠言還是不斷，甚至傳出口罩和衛生紙用料相同，因此衛生紙會缺貨的謠言。對此，民進黨立委林宜瑾8日表示，今年的衛生紙搶購恐慌與2018年之「衛生紙之亂」情形不同，故無法適用《刑法》第251條第4項的要件加以規範假訊息，因而有重新檢討該法之必要。

前年因網傳衛生紙傳出將在3月中漲價，造成全台「衛生紙之亂」搶購熱潮；去年3月網路上又流出台南麻豆文旦滯銷，200公噸直接倒入曾文水庫的消息引發爭議，立法院於去年12月31日通過《刑法》修正草案，未來若以廣播電視、電子通訊、網際網路等傳播工具散布不實資訊，意圖影響行政院公告的生活必需品之交易價格，最高可處3年有期徒刑。

▲民進黨立委林宜瑾。（圖／記者林悅翻攝）



林宜瑾8日表示，現在正值防疫重要時刻，在網路不實訊息的推波助瀾下，衛生紙、衛生棉、尿布等民生用品，再度成為民眾搶購的標的，但是衛生紙、尿布等用品，其主要原料與來源，都和口罩不同，不會有缺貨的危機，請大家不要浪費時間、金錢搶購囤積。

林宜瑾指出，立法院在去年年底通過《刑法》第251條及第313條修正案，根據修正條文，如果有人以廣播電視、電子通訊、網路散布不實訊息，意圖影響民生必需飲食品、工業必需品，以及「行政院公告之生活必需品」的交易價格，最重可處3年有期徒刑及30萬元罰金。

▲民眾搶買衛生紙。（圖／記者屠惠剛攝）



不過林宜瑾說，衛生紙不屬於防疫物資，無法依《傳染病防治法》處理，但有關衛生紙的假訊息，即使不是意圖造成物價哄抬，仍有可能故意干擾民生秩序，造成民眾恐慌搶購，影響日常生活的健康衛生和社會安寧之虞，卻可能面臨無法可管的窘境。

林宜瑾主張，除了她日前提出檢討《傳染病防治法》之外，也將對《刑法》第251條配合進行檢討，以盡立法職責，保障人民民生需求的穩定與安心。

▼民眾搶買衛生紙。（圖／記者屠惠剛攝）



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