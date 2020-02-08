泰國副總理「中文」慰問武漢康復者　網讚翻：充滿愛的領導人

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎疫情不斷向外擴散，早在1月中，泰國境內就有一名來自中國的旅客確診，泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）當時曾表示，該名女患者已在逐漸康復中。這名女子在近日終於完全復原，而阿努廷也親自前往醫院探訪，並全程以中文與對方談話，最後更送上慰問品，十分暖心。

據《央視網》（CCTV），泰國副總理阿努廷在近日特地前往當地醫院，探望來自武漢的新型冠狀病毒康復者。阿努廷的中文雖然不太流利，但仍全程使用中文與康復者對談，關心對方「現在健康嗎」、「沒有病」、「大夫說你今天好了」、「沒有問題」、「那你的家庭情況呢」。

▲阿努廷到當地醫院探訪康復者。（圖／翻攝自《央視網》，下同）

該名康復者則表示，「現在健康了、非常好了」，雖然前幾天還有咳嗽的症狀，不過目前已經好很多了，身體並無大礙。只是她的孫子和其他家人也還在院內，狀況還不太理想。

阿努廷在談話中頻頻點頭，最後還準備了花籃致意，非常有心；而康復者在收到花籃後，滿臉笑容，並不斷表示謝意。

不少網友在得知阿努廷的暖心之舉後，紛紛在臉書上表示，「謝謝泰國對中國病患的醫療與關懷」、「充滿愛的泰國領導人」、「泰國副總理把暖意深深刻在世界的心裡」、「有人情味的國家」、「愛心不分國界」、「這就是泰國人，很好、很熱情」。