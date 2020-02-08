抵港隔離14天生效！深圳灣口岸湧大批人流　「趕在午夜前 」入境

▲7日晚間深圳灣口岸情況 。（圖／翻攝自香港電台）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港特首林鄭月娥5日宣佈，所有從大陸入境的人士，都要採取14日隔離措施，並於今（8）日淩晨生效。對此昨（7）晚有不少人趕在午夜前抵港，深圳灣口岸人流絡繹不絕，公車站也排起了長龍，現場一位在深圳回港的市民表示，擔心要檢疫14天所以提早回來。





▲現場排起長龍 。（圖／翻攝自香港電台）

據《香港01》報導，目前香港對大陸的陸路口岸只剩深圳灣及港珠澳大橋，昨晚的深圳灣口岸湧進大批人流，計程車排隊線出現長龍。香港居民梁先生因工作關係，經常來往中港兩地，下午5時到深圳工作，但無法在當地租住酒店，晚上再經深圳灣口岸回港。

他表示，8日仍要到深圳工作，預計短期內不會再回港，不過他認為措施實行後，有助管制出入境，可控制疫情，贊成政府決定，｢不要整天反對政府。｣

▲市民戴上3D眼鏡 。（圖／翻攝自香港電台）

一位在深圳回港的市民向《香港電台》表示，原本計劃8日返回，但擔心要隔離14天，所以提早回來。她戴上帽、電影院的3D眼鏡、口罩、手套，擔心被傳染，平時在深圳外出也是同樣的裝備，「平時沒有戴眼鏡，所以用3D眼鏡代替。」

有市民表示，在深圳、香港都有居所，因為香港房子太擠，所以會兩邊跑，但現在喲強制檢疫措施，所以會留在屯門的居所，在她看來，政府的措施有成效，自己是做零售生意，客源主要是陸客，近期的檢疫措施生效後，生意明顯減少。

香港保安局局長李家超表示，昨日經深圳灣入境人士顯著增加，情況可以理解，因為不同人士可能有需要在措施生效前，即日來回辦理事情等，相信明天強制措施生效後，進出香港的人數會大大減少。