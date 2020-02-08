防堵「武漢肺炎」疫情擴散　直升機、無人機築3D消毒牆

▲貴州省出動直升機高空噴灑消毒液。（圖／翻攝微博＠應急管理部）

記者魏有德／綜合報導

為提升新型冠狀病毒肺炎防疫效果，貴州省應急管理部門4日首度出動航空救援隊直升機，對黔南州都勻市疫情隔離觀察區域，實施全覆蓋消毒噴灑作業。此外，位於廣東省的深圳市除採取嚴格的居民出入管控措施，也使用無人機對四座餐廚垃圾處理廠及鹽田焚燒廠進行空中消毒。

▲直升機噴灑消毒液。（圖／翻攝微博＠應急管理部）

《澎湃新聞》報導，黔南州應急管理局相關負責人表示，出動直升機對都勻格尼斯酒店、行政學院進行空中全覆蓋噴灑行動，這兩處均為都勻市防控工作指揮部設置的「醫學觀察區」，也就是確診患者有密切接觸史但還未出現症狀的人員，主要是對這兩個隔離區高樓區域實施消毒作業。

據了解，一架噴有「黔南應急」字樣的救援直升機4日吊掛裝有1噸消毒液的罐桶，在指定區域起降7次，黔南州應急管理局相關負責人提到，直升機搭載的消毒桶為森林滅火用水桶改裝而成，每次可以注入自來水1噸，加上2斤消毒靈（二氯異氰脲酸鈉粉）配成溶液。

▲救援直升機4日吊掛裝有1噸消毒液的罐桶，進行空中消毒。（圖／翻攝微博＠應急管理部）

他表示，藉由擴散器，能讓消毒水在空中擴散時持續的時間更長，提升空中消毒殺菌的效果，主要針對建築物的立體面和高處進行噴灑，以滿足該區域的抗疫需求。

此外，為提升新型冠狀病毒防疫控管機制，位於廣東的深圳市昨（7日）晚間宣佈採取各社區「封閉式管理」，確診病例樓需實行14天的「硬隔離」等相關措施，同時還使用無人機對四座餐廚垃圾處理廠及鹽田焚燒廠進行空中消毒，接續兩天將對深圳市下坪環境園及廢物處置中心進行消毒作業。

