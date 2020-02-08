首批返台台商又1人發燒38.2度送醫！含確診共6人在院、3人待驗

▲醫福會執行長王必勝。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

又有一名台商發燒送醫！中央流行指揮中心宣布，首批武漢包機回台247名乘客全部檢疫完畢，只有1名在4日發燒確診，但8日又出現新變化。醫福會執行長王必勝表示，7日晚間7時許，又有一人發燒38.2度送醫，目前包含確診個案共6人在醫院，其中3人待檢驗，241人在檢疫所。

王必勝表示，截至8日上午10時，檢疫所仍維持1進1出，7日凌晨發燒送醫的台商，經2採檢驗陰性，已回到檢疫所繼續觀察，但晚間7時又有一人發燒到38.2度，為安全起見，已送醫觀察，而該名台商在之前皆無症狀。另外，目前檢疫所的民眾身體狀況良好，且症狀都改善。

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指揮中心統計，7日國內新增64例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,399名個案，含17名確診、1,258名排除、餘隔離檢驗中(57名初驗陰性、其餘待檢驗)。17名確診個案病況穩定，除首例外，其餘個案持續住院隔離。

另第2、3例個案接觸者共116人已追蹤期滿解除列管，除案17外，其餘個案接觸者共172人，其中8人有症狀已通報(6人已排除、2人檢驗中)。此外，2月3日晚間自武漢返台的台商團，截至目前5人有症狀並已通報(1人已排除，一採檢驗中2人、一採陰性2人)，其他241名集中隔離檢疫者持續密切健康監測。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。