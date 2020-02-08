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WHO堅持中國數據透明　「82％病患都是輕微症狀而已」專業小組將進駐

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▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO堅持中國提供資訊相當完善。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新型冠狀病毒（武漢肺炎）在國際、中國境內肆虐，世界衛生組織（WHO）在這期間多次出面喊話要求全球一心一起面對病毒，此外更大讚中國的防疫措施做得相當到位，更強調「對於中國所提供的數據很有信心，且82％的確診病患其實都是輕微症狀。」

根據《南華早報》報導，自武漢肺炎爆發後WHO試圖想要積極參與中國防疫，然而直到上周中國才同意讓WHO專業團隊進入，同時間國際已經出現多起確診病例，卻遲遲等不到中國官方的正確數據。WHO在多次公開發言上，力挺中國「及時防疫做得很好」，然而確診與死亡人數遲遲未有緩解。

WHO在7日的會議上，世衛組織緊急計畫負責人克霍夫（Maria Van Kerkhove）就表示，中國給的數據中有82％的病患，僅是輕微症狀，15％為重度、3％為嚴重症狀，死亡率大概僅2％左右，「而我們對中國給的數據感到很有信心」。此外，克霍夫也表示，新型冠狀病毒存在著許多未知，但未來幾周WHO將協助中國進行研究檢測。

WHO秘書長譚德塞則表示，中國需要大量的隔離設備，這方面已經與中國進行討論，確保這些醫護器材可以提供給第一線的工作與護理人員，也要求各國可以共同投入資金以及技術來對抗武漢肺炎。

克霍夫表示，目前全球約有15個實驗室著手進行研發疫苗、藥品、篩檢樣品的測試。面對全球對於中國資訊的不公開，都帶有些許的不信任，WHO仍強調，對中國非常有信心，且不斷保持技術上與資訊上的聯繫往來。

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