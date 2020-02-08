　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

SOGO復興館否認鑽石公主號乘客1/31逛過　發聲明免恐慌

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ Sogo復興館 。（圖／翻攝Sogo官網）

▲遠東SOGO百貨復興館經查，確認1/31當天並無鑽石公主號團客入店消費。（圖／翻攝Sogo官網）

記者蔡惠如、陳雅韻／台北報導

鑽石公主號郵輪乘客爆發武漢肺炎群聚感染，目前確診人數已高達64例，昨中央流行疫情指揮中心日針對北北基地區民眾發送「疫情簡訊」，揭露鑽石公主號郵輪乘客曾經到過的北北基50個景點，其中疫情簡訊提及「忠孝東路四段」，證實為SOGO復興館，但今遠東SOGO百貨發出聲明，復興館經查確認1/31當天並無團客入店消費。

▲▼ 國家警示 。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心昨針對北北基地區民眾發送「疫情簡訊」，揭露鑽石公主號郵輪乘客造訪的北北基50個景點。（圖／ETtoday記者翻攝）

聲明中SOGO百貨表示，由於位於交通樞紐，自1/24起已積極配合政府相關防疫措施，包括每周一次定期全店前後場域大規模消毒，最近一次在2/5已執行完畢。而賣場公共區域普遍設置酒精手部消毒機，1/28起遠東SOGO各店更主動要求去所有一線服務人員配戴口罩，同時百貨賣場全日進行全館排換氣，確保賣場空氣新鮮安全；館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每2小時例行性環境消毒。

SOGO同時強調，2/4起針對外籍旅客退稅，逐一對顧客量額溫才提供服務，除了確保賣場安全外，也加強員工自主管理，全面配合防疫。SOGO大動作澄清，否認鑽石公主號郵輪乘客曾在1/31造訪，避免造成消費者恐慌。
 

ET快訊
武漢肺炎不叫SARl　陸正式定名為「NCP」
中和2對情侶摩鐵開趴「狂嗨21小時」　20歲女暴斃死在床上
年僅34歲卻死於武漢肺炎！專家揭「李文亮喪命原因」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

SOGO復興館否認鑽石公主號乘客1/31逛過　發聲明免恐慌

日牌受武漢肺炎打擊　UNIQLO、無印良品大陸分店已過半數暫停營業

斥資5千萬打造東森自然美生技研發中心　王令麟邀電銷菁英搶先體驗

信義區走過16年頭⋯家樂福東興店「租約到期」宣布閉店：營業到3/8

【廣編】全台防疫大作戰　阿原青草力提供全方位「手」護

搶口罩掀「衛生紙之亂2.0」！不只好市多⋯民眾家樂福狂搬一整車

疫情關鍵期勤洗手、戴口罩！自保再一招：外出衣物「徹底洗淨」

傳原料全拿去做口罩掀「衛生紙之亂2.0」！好市多：即日起1卡限買1包

今年情人節最食用！用貢茶《Love, BERRY MUCH！》大聲說出「布能莓有你」

賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

SOGO復興館否認鑽石公主號乘客1/31逛過　發聲明免恐慌

日牌受武漢肺炎打擊　UNIQLO、無印良品大陸分店已過半數暫停營業

斥資5千萬打造東森自然美生技研發中心　王令麟邀電銷菁英搶先體驗

信義區走過16年頭⋯家樂福東興店「租約到期」宣布閉店：營業到3/8

【廣編】全台防疫大作戰　阿原青草力提供全方位「手」護

搶口罩掀「衛生紙之亂2.0」！不只好市多⋯民眾家樂福狂搬一整車

疫情關鍵期勤洗手、戴口罩！自保再一招：外出衣物「徹底洗淨」

傳原料全拿去做口罩掀「衛生紙之亂2.0」！好市多：即日起1卡限買1包

今年情人節最食用！用貢茶《Love, BERRY MUCH！》大聲說出「布能莓有你」

賀！捷運環狀線通車　新埔民生站香榭京宴全新落成

海水淡化廠變身新創基地　經部攜手業界搶攻水利商機

道奇紅襪交易暫緩！天使成受害者　老闆不開心

可喜從小就聰明！　36天大「叼碗討食」...圓滾滾身材透露未來

WHO堅持中國數據透明　「82％病患都是輕微症狀而已」專業小組將進駐

陸衛健委：新型冠狀病毒肺炎簡稱為「NCP」

參加台南鹽水蜂炮　買餐點雙方看不順眼「集體大亂鬥」警逮4人

美國最後撤僑行動！2包機載300人返國　2人機上現肺炎症狀

精明貴賓尿尿抗議「先舉手投降」　媽媽無奈：故意的！

貝茲到道奇有變數！體檢有問題　紅襪要求雙城加碼遭拒

寶瓶星號仍在檢疫中！陳其邁、林右昌「表情嚴肅」快步抵達現場

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

消費熱門新聞

原料拿去做口罩掀衛生紙之亂2.0！好市多：即日起1卡限買1包

家樂福東興店閉店　營業到3/8

肺炎關鍵期外出衣物記得徹底洗淨

「衛生紙之亂2.0」不只好市多！民眾家樂福狂搬一整車

UNIQLO、無印良品大陸暫停營業

SOGO否認鑽石公主號乘客1/31逛過

開工神器！Galaxy Note10 Lite甜價加持事業運

東森自然美花5千萬打造生技中心

抗漲省錢料理　寶媽秀廚藝

入手Sony指定電視　週週抽3萬元訂房券

草莓控衝！超商「重乳草莓霜淇淋」重磅回歸

常見消毒產品該如何選擇?

貢茶告白系飲品！最食用情人禮

全家集點送KAKAOFRIENDS

更多熱門

相關新聞

檢疫前逐房分送午餐！　旅客曝光便當內容

檢疫前逐房分送午餐！　旅客曝光便當內容

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，指揮中心目前已登船對旅客進行檢疫工作，若有人發燒，就會直接在船上採檢送醫，而其餘旅客則需在船隔離14天。此外，檢疫前船務公司也逐房分送午餐，《ETtoday新聞雲》也獨家取得餐點內容，可以看見每個便當裡，除了簡單的飯菜之外，還附送了一塊甜點，讓旅客在配合檢疫的同時，也能填飽肚子。

李文亮之死　陸中央調查組速抵武漢

李文亮之死　陸中央調查組速抵武漢

民眾搶衛生紙　林宜瑾籲修法納管

民眾搶衛生紙　林宜瑾籲修法納管

造謠被抓宋中積再發文自詡英雄

造謠被抓宋中積再發文自詡英雄

寶瓶星號船上檢疫畫面曝！陳時中認真指揮調度

寶瓶星號船上檢疫畫面曝！陳時中認真指揮調度

關鍵字：

Sogo復興館武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面