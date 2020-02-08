SOGO復興館否認鑽石公主號乘客1/31逛過　發聲明免恐慌

▲遠東SOGO百貨復興館經查，確認1/31當天並無鑽石公主號團客入店消費。（圖／翻攝Sogo官網）

記者蔡惠如、陳雅韻／台北報導

鑽石公主號郵輪乘客爆發武漢肺炎群聚感染，目前確診人數已高達64例，昨中央流行疫情指揮中心日針對北北基地區民眾發送「疫情簡訊」，揭露鑽石公主號郵輪乘客曾經到過的北北基50個景點，其中疫情簡訊提及「忠孝東路四段」，證實為SOGO復興館，但今遠東SOGO百貨發出聲明，復興館經查確認1/31當天並無團客入店消費。

▲中央流行疫情指揮中心昨針對北北基地區民眾發送「疫情簡訊」，揭露鑽石公主號郵輪乘客造訪的北北基50個景點。（圖／ETtoday記者翻攝）

聲明中SOGO百貨表示，由於位於交通樞紐，自1/24起已積極配合政府相關防疫措施，包括每周一次定期全店前後場域大規模消毒，最近一次在2/5已執行完畢。而賣場公共區域普遍設置酒精手部消毒機，1/28起遠東SOGO各店更主動要求去所有一線服務人員配戴口罩，同時百貨賣場全日進行全館排換氣，確保賣場空氣新鮮安全；館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每2小時例行性環境消毒。

SOGO同時強調，2/4起針對外籍旅客退稅，逐一對顧客量額溫才提供服務，除了確保賣場安全外，也加強員工自主管理，全面配合防疫。SOGO大動作澄清，否認鑽石公主號郵輪乘客曾在1/31造訪，避免造成消費者恐慌。

