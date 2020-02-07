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睡覺時大腦忙著自主訓練！夢見鬼怪、被追殺免驚　強化神經對抗現實焦慮

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▲▼夢,惡夢,大腦。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲做夢幾乎是每個人都有過的經驗，而夢的內容及其含義更是許多人很有興趣的話題。（圖／翻攝自PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

人的一生中有將近三分之一的時間都花在睡覺上，而幾乎每個人都有過做夢的經驗，但是有關於人為什麼會做夢以及夢境的含義，仍有許多未能解釋的謎團存在。由於科學技術的發展，人們現在已經可以在睡眠時研究大腦活動，也有不少科學家和心理學家將他們研究的成果分享出來，國外網站《Bright Side》整理了一些關於夢的知識，滿足人們對於夢境的好奇。

為什麼人會有奇怪的夢境？

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有時候人會做一些怪夢，當醒來後和別人分享時，內容荒唐到連自己都覺得好像是在胡說八道。這是因為人們每天都會經歷各種情感和事件，這些是屬於自己獨一無二的體驗，當入睡時，大腦會繼續努力工作，將這些感知分配到短期和長期記憶中，還會將最近發生的事情與很久以前發生的事件拿來比較。因此，就可能會出現在現實世界裡時序錯亂的場面，例如和童年時養的寵物一起在現在的家玩耍的場景。

夢境通常發生在快速動眼期，每次持續10～20分鐘，並在夜間重複幾次。此時，除了負責邏輯的部分以外，大腦的其他部分會變得非常活躍，所以夢境會失去清醒時的正常狀態也就非常合理了。

人為什麼會做惡夢？

除了荒誕的夢境，夢中還會出現像是恐怖的妖魔鬼怪，或是夢到被追殺以及血腥可怕的場景，為什麼人們會做這樣子的夢呢？瑞士和美國的科學家進行了實驗，設法找到了這些問題的答案。他們認為，惡夢是對神經系統的一種訓練，可以幫助人們應對現實生活中的負面情緒。科學家表示，人們在夢中感覺到的情緒可以幫助解決情緒壓力，並使人為將來可能出現的壓力做好準備。

透過實驗，科學家發現做惡夢時，大腦會有兩個活躍區域，當人在現實生活中感到擔憂和害怕時，這兩區同樣會啟動，一區是負責評估情緒，並且在人感到焦慮時自動運作；另一區則使人在出現威脅時，做出適當的反應，並控制人處於危險時的行為方式。而且科學家還發現，做惡夢時間愈長、愈頻繁的人，對現實生活中的負面事物反應比較輕微。

▲▼夢,惡夢,大腦。（圖／翻攝自Pixabay）

▲科學家認為夢中感覺到的情緒，可以幫助人們解決現實生活中的情緒壓力。（圖／翻攝自Pixabay）

關於睡眠和夢的小知識

1、睡覺會幫助記憶？

睡覺時，大腦會溫習一些新技能和知識，並且讓它們變得更加容易被記住，所以不論是準備考試還是只是想記住明天的待辦事項清單，睡個好覺都會有幫助。

2、不睡比不吃活更短？

一個人不睡覺比不吃東西更短命。長時間不睡覺還可能導致嚴重的心理問題以及致命的後果。

3、不該喚醒夢遊的人？

全球有約15%左右的人會夢遊，他們不光是在房子裡漫遊，有些還會離開屋子並在睡覺時長途旅行。有說法是不該喚醒夢遊者，不過其實在許多情況下叫醒他們是有必要的。

4、睡得少容易變胖嗎？

睡得不夠的人，體內瘦素（即調節食慾激素）會下降，所以反而會增加食慾。

5、睡醒後夢境忘光光？

從睡夢中醒來後的前5分鐘，人們大約會忘記一半的夢境，再過5分鐘，就會幾乎忘記了夢中看到的一切。佛洛伊德認為，這是大腦試圖將所有內容從記憶中刪除，因為夢境就是人們潛意識中想隱藏的思想。不過，也有另一種理論表示，因為人在醒來後會將大腦發揮到極致，太積極運作才會忘了夢境。

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