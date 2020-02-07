　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超音波活化腦細胞！ 清華大學研究：帕金森氏症治療有望

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲超音波活化腦細胞！ 清華大學研究：帕金森氏症治療有望。（圖／清大提供）
▲清華分醫所副教授林玉俊(右)與醫環系教授葉秩光發展超音波治療取得重大突破。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

超音波因安全性高，已普遍用於身體檢查，但照超音波未來還能治療帕金森氏症、失智症及糖尿病。清華大學分子醫學研究所副教授林玉俊與生醫工程與環境科學系教授葉秩光組成跨領域研究團隊，解開了生物為何能聽見超音波之謎，把對超高頻聲波更敏感的細胞蛋白質注射到小鼠深層腦區，讓它也能感受超音波並進而活化細胞，成功治癒小鼠的帕金森氏症。

這項將超音波用於非侵入式細胞療法的創新研究成果，2020年1月登上國際頂尖期刊「奈米通訊」(Nano Letters)，並已取得台灣及美國專利，未來也可望應用在人體。

▲超音波活化腦細胞！ 清華大學研究：帕金森氏症治療有望。（圖／清大提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼清華醫環系教授葉秩光成功讓超音波成為活化細胞的「開關」。

▲超音波活化腦細胞！ 清華大學研究：帕金森氏症治療有望。（圖／清大提供）

專研合成分子生物學的林玉俊長期以來試圖尋找一種安全、非侵入性的「開關」來控制細胞活性；光波雖安全，但僅能作用於人體淺層約0.2公分的深度；磁波可以深入人體，卻無法聚焦，不夠精準；超音波穿透深度夠，可達15公分，又能聚焦患部，是最安全可行的方式，但問題是如何讓人類的細胞也能感受到超音波並進而活化？

林玉俊表示，所有的哺乳類動物體內都有一種「高頻聽覺壓力蛋白」(Prestin)，會對超音波產生反應，只是人體中這種蛋白對超音波極不敏感，幾乎沒什麼反應。因此，林玉俊開始研究海豚、鯨魚、蝙蝠這些生物能聽見超高頻聲波的原因，透過基因圖譜比對，找到了牠們高頻聽覺壓力蛋白中特殊的胺基酸組成，以此改造小鼠的壓力蛋白並殖入細胞，立即將牠對超音波的感受能力提升了十餘倍。

▲超音波活化腦細胞！ 清華大學研究：帕金森氏症治療有望。（圖／清大提供）

▲▼清華分醫所副教授林玉俊解開了生物為何能聽見超音波之謎。

▲超音波活化腦細胞！ 清華大學研究：帕金森氏症治療有望。（圖／清大提供）

為了讓超音波也能用於治療疾病，林玉俊找上了同在清華大學任教的超音波專家葉秩光，由葉秩光設計出特殊的小氣泡，就像一艘艘小船，載著改造過的高頻聽覺壓力蛋白基因片段，經靜脈注射到達患部，只要照射超音波，氣泡就會被擊碎，等基因片段進入患部細胞，轉殖後的細胞就能「聽見」超音波的指令。

葉秩光指出，帕金森氏症、阿茲海默症等都肇因於大腦基底核細胞的退化死亡，如轉殖後的細胞能感受到超音波，照射超音波就像打開了「開關」，可刺激細胞活化，讓長年失修的神經元重新聯繫、形成網路，喚醒沈睡的腦部功能。

▲超音波活化腦細胞！ 清華大學研究：帕金森氏症治療有望。（圖／清大提供）

▲▼清華跨領域團隊轉殖小鼠細胞蛋白質，成功利用超音波活化小鼠腦細胞。

▲超音波活化腦細胞！ 清華大學研究：帕金森氏症治療有望。（圖／清大提供）

從研究團隊的實驗影片可以看到，把罹患帕金森氏症的小鼠放上獨木橋，只走了一小段即停滯不前。但經過細胞轉殖並照射超音波治療後，小鼠的活動能力明顯提升，不到3秒就走到了獨木橋終點。檢驗也顯示治療後的小鼠腦中多巴胺大幅增加，證明對治療帕金森氏症已產生成效 。

林玉俊表示，這項將超音波化被動檢驗為主動治療的最新技術，還可望應用於治療糖尿病，刺激活化製造胰島素的細胞。

清華大學發展超音波治療的跨領域研究團隊成員除了分醫所副教授林玉俊、醫環系教授葉秩光，還包括醫學科學系教授陳令儀、分醫所博士生黃耀燊、醫環系博士後研究員范景翔、分醫所碩士生許寧，以及中研院原分所助研究員賴品光。創新研究計畫並獲得科技部年輕學者計畫、科技部哥倫布計畫、清華競爭型研究計畫的支持。

►周末快閃必殺／戴口罩、勤洗手 腸道顧好 身體沒煩惱

►光南新竹店發12000個口罩　2400人受惠！11點前排隊都領得到

►準媽媽突然看不清…胎兒缺氧母昏迷　高齡和「這個族群」要小心

►「中年男揮拍痛」以為得了網球肘　檢查後傻眼：X光根本照不出

ET快訊
寶瓶星號2次遭日方拒靠港！決定直接開回台灣　外籍旅客將成人球
快訊／寶瓶星號遭困海上現場畫面曝光！1700台人怒吼：我們要
國台辦批台灣當局拖延返台包機　柯文哲：是我也簽不下去
身上噴酒精消毒…人妻轉身做飯「砰」一聲爆燃！火焰包圍全臉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寶瓶星號船上畫面曝！旅客求回台救命…喊「我有糖尿病」：胰島素沒了很危險

寶瓶星號2次遭日方拒靠港！決定放棄直接開回台灣　外籍旅客恐成人球

口罩荒難解！台鐵高雄站「領不到口罩」　工會：一線員工人心惶惶

六輕員工有大陸旅遊史發燒送醫！　武漢肺炎為陰性出院自主管理

竹市府108人小組「1人顧1間藥局」　口罩最新資訊「1秒知曉」

口罩號碼牌發2.5小時！永和光南人龍「瘋狂繞圈圈」　晚來民眾錯愕：還有嗎

光南贈口罩　雲林分店因地理位置顧慮人潮安全提早發放

捷運上開傘…乘客下秒「縮進傘中」避難！上半身失蹤成雨傘怪　鄉民笑瘋

快訊／寶瓶星號遭困海上現場畫面曝光　1700台人怒吼：我們要回家

寶瓶星號海上飄流現況曝！台灣旅客聚甲板白拍28秒影片...高喊：我們要回家！

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

寶瓶星號船上畫面曝！旅客求回台救命…喊「我有糖尿病」：胰島素沒了很危險

寶瓶星號2次遭日方拒靠港！決定放棄直接開回台灣　外籍旅客恐成人球

口罩荒難解！台鐵高雄站「領不到口罩」　工會：一線員工人心惶惶

六輕員工有大陸旅遊史發燒送醫！　武漢肺炎為陰性出院自主管理

竹市府108人小組「1人顧1間藥局」　口罩最新資訊「1秒知曉」

口罩號碼牌發2.5小時！永和光南人龍「瘋狂繞圈圈」　晚來民眾錯愕：還有嗎

光南贈口罩　雲林分店因地理位置顧慮人潮安全提早發放

捷運上開傘…乘客下秒「縮進傘中」避難！上半身失蹤成雨傘怪　鄉民笑瘋

快訊／寶瓶星號遭困海上現場畫面曝光　1700台人怒吼：我們要回家

寶瓶星號海上飄流現況曝！台灣旅客聚甲板白拍28秒影片...高喊：我們要回家！

《環球時報》悼李文亮：現在大家必須團結，我們要打贏這場戰爭

疫情影響全球供應鏈　調研：勞動力下降至少20%

【撤僑包機】張宇韶／徐正文只是惡質買辦文化的表現

郵差喊錯名「沒按門鈴秒閃」　租屋妹2天後爆傻：可能八字不合吧

寶瓶星號船上畫面曝！旅客求回台救命…喊「我有糖尿病」：胰島素沒了很危險

歐盟27國支持台灣　外交部表達感謝！「德不孤、必有鄰」

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚曝「老公變心時間點」　不捨3子女沒爸爸怒提告反擊

楊丞琳《玩很大》求和小鬼一隊！　打麻將邊玩烏龜翹「輸了被電下巴」驚醒

寶瓶星號2次遭日方拒靠港！決定放棄直接開回台灣　外籍旅客恐成人球

馬英九出庭太陽花案　戴著口罩嗆民進黨口罩政策：他們講話能聽嗎？

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

台灣口罩量不夠　董座曝關鍵原因

救護車「急送2例」 　全機檢驗結果曝光！

快訊／台灣又確診3例武漢肺炎！

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

第2波返台近千人　大陸要求加開包機

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

下一個搶買啥　網友齊點消毒神物

印尼海關看護照搖頭「他靠杰倫過關了」

廠長靈敏一問！他曝口罩來源「1年份庫存」

更多熱門

相關新聞

高中以下延後開學　新竹縣市七大配合措施

高中以下延後開學　新竹縣市七大配合措施

中央流行疫情指揮中心於2日決議，為維護師生健康，高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後2週至2月25日開學。原定2月15日配合1月23日（小年夜）彈性放假調整上課之機制，考量該日期已包含於延長寒假期間內，因此，相關措施予以取消。

媽媽瘋團口罩　傻眼！說好的醫療級呢

媽媽瘋團口罩　傻眼！說好的醫療級呢

仿視神經AI晶片　無人機果蠅式飛行

仿視神經AI晶片　無人機果蠅式飛行

臉書PO「有感染者落跑」　台大氣炸立馬截圖

臉書PO「有感染者落跑」　台大氣炸立馬截圖

清大擬彈性方案　陸生註册可多延6周

清大擬彈性方案　陸生註册可多延6周

關鍵字：

清大超音波帕金森氏症清華大腦

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

國台辦：東航申請3天執飛5航班

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

鴻海導入口罩生產線　2月底日產200萬片

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面