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遊日陸客打電話到大阪旅遊局：不想回大陸　日本確診86例全球第二

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▲▼日本京都，商店出售防疫相關物品。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本疫情也升溫，商店出售防疫相關物品。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，整個中國幾乎都淪為疫區，繼武漢封城後，一級城市廣州今天（7日）下午宣布封城。許多國家也都頒布禁令禁止中國旅客入境，不過仍有許多零散的中國旅客仍然在其他國家，日前就傳出日本大阪旅遊局每天都會接到約10通電話詢問疫情，甚至還有中國旅客直接表示「不想回去」。

▲武漢肺炎,日本,大阪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大阪的學生也都戴上口罩防疫。（圖／達志影像／美聯社）

根據YTV報導，自從武漢肺炎爆發以來，大阪旅遊局24小時的服務電話每天至少會接到平均10通中國人來電，有人詢問自己的老公在返回中國前突然發燒該怎麼辦，接線人員則告訴她離機場最近的醫院有提供中英服務，勸她盡快就診；也有人直接表示武漢現在過於混亂，如果可以的話，希望可以再留在日本一陣子。

▲▼鑽石公主號確診10例。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑽石公主號目前確診61例。（圖／達志影像／美聯社）

日本由於鑽石公主號郵輪突然新增61例病患，導致國內目前確診病例已經高達86位，成為全世界確診人數第二高的國家，僅次於中國。關西機場日前也決定到本（2）月9日為止，共262班飛往中國的航班全數停飛，另外從本月17日開始到3月28日，每天往返上海的航班，由兩班減成一班。

▲▼ 鑽石公主號郵輪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 鑽石公主號郵輪工作人員進行消毒 。（圖／達志影像／美聯社）

鑽石公主號於7日新增了41例，但裡面確診的有21名日本人、8名美國人、5名澳洲人、5名加拿大人、1名阿根廷人、1名英國人，因此日本似乎並不打算將41例全部歸為「日本確診病例」。日本厚生勞動省也要求從5日開始，船上確診的61名病例要和剩下的3600多名乘客、船員一起進行隔離，也就是說要在海上漂到19日為止，目前也無法預測這艘郵輪14天後的情況。

▼「鑽石公主號」郵輪的旅客透過布條寫著「我們沒藥了」，向外界求救。（圖／路透）

▲▼「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

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