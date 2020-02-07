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鑽石公主號新增41例「日本不認」　隔離生活曝光…民眾憂集體感染

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▲▼「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

▲鑽石公主號郵輪。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

「鑽石公主號」郵輪今（7）日再增加41名確診患者，使得船上的確診總數來到61例，而在截至6日前被送往醫院的人中有1名重症病患。雖然NHK指出，包含郵輪上的人，日本國內感染病毒者共計86人。不過日方認為這些人數不能算進國內的病例數，世界衛生組織（WHO）也增設「其他」的項目，並未把郵輪上的確診患者列入日本的欄位。

日本厚生勞動大臣加藤勝信7日說明，目前郵輪總計61名確診患者，但不會包含在日本國內的感染人數中，因為這些人尚未登陸日本，也符合WHO的規範。「鑽石公主號」昨（6）日確診總計20名患者，而在WHO於6日的報告中，日本的通報病例數也只有25，截至6日郵輪上所總計的20名確診患者則被放到「其他」（Other）欄位。至今「鑽石公主號」累計的61名確診患者，未來會被歸類到哪一國還是未知數。

▲▼世界衛生組織（WHO）6日針對新型冠狀病毒疫情的報告。（圖／翻攝自WHO）

▲WHO6日針對新型冠狀病毒疫情的報告，把船上20名確診列入「其他」。（圖／翻攝自WHO）

NHK報導，7日所新增的41名病例中，國籍為21名日本人、8名美國人、5名澳洲人、5名加拿大人、1名阿根廷人、1名英國人，上述並無重症患者，不過截至先前6日新增的病例中有1名重症病患。日本厚生勞動省要求，剩餘3600多名乘客與船員將繼續待在船上隔離，也就是從5日開始一直隔離14天（19日）。

43歲來自香港的乘客告訴《路透社》，今日聽聞有更多確診病例後，情形讓他感到焦慮，「我預料到這個數字，但實際聽到還是很驚訝，在上次篩檢時沒有症狀的人之中，絕對會有更多人出現病症。」

▲▼「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

▲鑽石公主號郵輪有乘客寫出「藥品不足」。（圖／路透）

美國公民拉霍斯庫特（Ashley Rhodes-Courter）的父母都在船上，她希望美國當局可以提供協助，「他們都呼吸著受汙染的空氣，所有人都可能感染。」

▲▼網友記錄自己在「鑽石公主號」隔離的生活。（圖／翻攝自推特／@daxa_tw）

▲▼乘客記錄船上的用品與餐點。（圖／翻攝自@daxa_tw）

▲▼網友記錄自己在「鑽石公主號」隔離的生活。（圖／翻攝自推特／@daxa_tw）

目前，推特有部分帳號都自稱在「鑽石公主號」受到隔離，網友@daxa_tw就記錄自己在船上的生活，他收到了體溫計以及塑膠手套，也貼出今日的早餐、午餐，還發布船上人員的廣播音訊提醒「不要用手碰觸臉」、「保持隔離不要聚集」。最新貼文可見他靠著摺紙與數獨打發時間。

日本國土交通大臣赤羽一嘉表示，日方已要求威士特丹號（Westerdam）郵輪不要在該國港口停靠。日本首相安倍晉三此前說明，禁止船上非日本籍的公民入境。

《共同社》報導，安倍晉三7日表示，針對武漢肺炎疫情擴大，最快下周制定緊急策略，也會動用2019與2020年度的預備費用；自民黨所提出的項目為設置專門中心；促進疫苗、治療藥物、檢測試劑盒的開發；協助受到旅客取消預訂而被影響的業者；新增及加強有關疫情部門的級別。另外，也會針對在日中國人所受到的歧視展開討論。

►「威士特丹號」傳疑似病例…曾停靠高雄港　日擬拒外籍乘客入境

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