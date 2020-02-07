10日起限制大陸航班！陳時中：只開放北京、浦東、虹橋、廈門、成都及港澳

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍 ／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情不見趨緩，中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布限制航班，2月10日開始減少航班，只開放北京、浦東、虹橋、廈門、成都、港澳，其餘航班都停止。交通部表示，會責成民航局協助民眾退改票，不收手續費。

國內昨（6）日一口氣確認5例武漢肺炎確定病例，其中2人僅到香港轉機義大利旅遊，另1人則是赴澳門旅遊，首見沒有武漢相關接觸史，研判個案在香港出發的班機上以及澳門感染可能性高。中央流行疫情指揮中心宣布自台北時間109年2月10日00時00分至109年4月29日23時59分，兩岸客運航線除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場之航線外，其餘大陸城市往返台灣之客運航班暫停飛航。

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交通部司長葉協隆表示，後續會責成民航局協助航空公司幫助民眾退改票，免收手續費；目前兩岸大陸有50航點，依照2月份航班統計目前有1345個航點，未來剩餘5個航點後，2月將剩餘583個航點。

中央流行疫情指揮中心也公布：自2月10日00時00分起所有旅客經中國大陸、香港及澳門「轉機」得入境台灣者，一律居家檢疫14天。