年年許願年年幻滅　新年新希望開始做幾項？鄉民最愛TOP 6你也許了嗎？

▲新年剛開始，許了哪些新年新希望呢？今年可要認真執行啊。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

新的一年邁入第二個月，年假放完之後也該好好收心，新年新希望想好了嗎？開始著手進行多少了呢？一年的開始給自己定下新目標，可以幫助自己在生活中增加更多動力，許下心願然後幹勁十足地達成，是不是想起來就覺得超熱血？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查鄉民們的新年新希望，這些願望你也許了嗎？今年別再幻滅啦！

第六名：新進展，結婚生子邁入人生新階段

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新的一年，希望人生邁入新階段嗎？不少人的新年新希望是跟心愛的另一半步入婚姻、共組家庭，邁出人生的一大步，進入新階段表示肩膀上的擔子更重了，也必須學習為自己的家庭負責，雖然前方會遇到很多考驗，但跨出去之後就是新的里程碑，衝一波就對了。

第五名：存款多多，學著記帳存錢

「你不理財、財不理你」很多月光族的新年新希望是要開始認真學習記帳存錢，勤做功課、勤勞記帳、調整用錢的習慣，就是希望看見存款上的數字能慢慢攀升，堅持越久就會得到越多回報！

第四名：變漂亮，瘦身醫美學化妝

現在「變漂亮」已經不是女性專利，無論男女都希望自己越來越好看，新的一年臉蛋更水嫩、身材更完美，有些人會尋求醫美協助，也有人想改變自己的穿衣風格、學習不同的妝容，做點改變迎來新年新氣象，也可以更有自信。

第三名：變健康，戒掉傷身壞習慣

健康為一切之本，沒有了健康，有再多財富都是一場空，年紀越長越注重養生，每當身體不舒服的時候總是特別難熬，所以很多網友都希望新的一年可以改掉熬夜、飲食不正常等傷身的壞習慣，找回健康活力。

第二名：旅行，讀萬卷書不如行萬里路

世界之大無奇不有，生活在舒適圈內，眼中所見的風景有限，很多人的新年新希望就是能趁著還有體力的時候到世界各地旅遊，開開眼界、體驗各國文化，更可以在旅途中認識新朋友、長知識。

第一名：發大財，有錢就是最大的心願

「發大財」是所有人心中的夢想，能夠擁有取之不竭用之不盡的財富，這不就是人生勝利組嗎？所有的煩惱都能一筆勾銷！新的一年剛開始，有些人希望辛苦的工作能獲得回報，也有人渴望擁有偏財運、中個獎，甚至也有人開始鑽研投資獲利的方式，也難怪「發大財」成為最多鄉民渴望的心願！