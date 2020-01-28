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姐妹們！新的一年跟渣男說再見　6大線索助你吐渣事半功倍

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▲▼網路溫度計渣男。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲新的一年告別渣男，6個線索要注意。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）

記者張惠媛／綜合報導

相信每個人或多或少都有遇過渣男的經驗，沒遇過渣男也看過渣男走路（誤），你沒遇過，可能身邊的好姐妹也遇過，每次都讓人想好好罵醒她，但渣男之所以為渣男，就是因為不容易被拆穿，DailyView網路溫度計曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》給出6個線索，都是渣男的愛用手法，姐妹們，新的一年把渣都吐掉吧。

第6名：這麼巧！重要節日剛好都有事

人生沒有那麼多會要開，也沒有那麼多班要加，更沒有那麼多臨時的差，遇到這種狀況可要眼睛放亮點，尋找更多蛛絲馬跡。

▲▼網路溫度計渣男。（圖／翻攝自PIXABAY）

第5名：來電暱稱像路人

會把妳的暱稱設成看起來像路人甲乙丙，那就表示他很有可能有另一半，老婆、寶貝可能有人佔了，妳當然只能分到路人甲。

第4名：沒見過他的家人和朋友

在一起一段時間後都還沒見過他的好朋友或是家人嗎？再怎麼樣好歹也會出席幾次朋友聚會，如果遲遲沒有將妳正式介紹給身邊的人認識，那很有可能他並不想跟妳有結果，不介紹也是省了麻煩。

▲▼網路溫度計渣男。（圖／翻攝自PIXABAY）

第3名：跟你說不喜歡驚喜，你如果真的準備還會暴怒

討厭驚喜的人為什麼討厭驚喜呢？有很大的原因是「心虛」，因為怕妳發現不能被發現的事情，或是怕事情的走向脫離他的掌控。

第2名：都用零碎時間相處或只會在固定時間找你

這兩種狀況不管怎麼看都有點怪怪的吧，合理的懷疑就是因為他有正宮，所以只能趁正宮不在的時間才能找妳啊（攤手）。

第1名：經常搞失蹤

都已經到了這一步就別再執迷不悟了，常常突然出現或突然消失，除了讓人很沒安全感之外，更大的隱憂是你已經成了第三者，新的一年如果發現什麼不對勁的事情，一定要勇於溝通，若是不幸真的成了小三，那就勇敢放下吧。

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