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十二星座完美嬌妻94她！內外通包每個細節都不放過　人見人愛超必娶

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▲▼十二星座必娶女人。（圖／翻攝自PEXELS）

▲十二星座人妻各有各的優點，每個星座必娶的厲害之處都不同。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

你心目中的「必娶女人」是哪種類型呢？傳統社會中常說「入得廚房、出得廳堂」，但現在時代已經不一樣了，用同一個標準審視女人已經不管用，尤其十二星座各有各的魅力與專長，DailyView網路溫度計就十二星座的「人妻力」做了調查，《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，網友心目中十二星座人妻分別厲害在哪裡！

Freestyle系嬌妻： 水瓶座

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常說水瓶座是火星人，不論是思想或是行動都非常跳tone，很難抓得住她，而家庭生活也不是她人生過程中最重要考量的部分，BUT！如果她遇到有智慧有胸襟的另一半，就算沒有婚姻的束縛，瓶子也會乖乖束手就擒。

浪漫系嬌妻：雙魚座

充滿粉紅泡泡的雙魚女，對婚姻生活有相當甜蜜的想像，不僅相信且依賴另一半，認為有愛就能克服一切，家中的大小事也會默默撐起，但缺點就是比較沒有金錢觀念，反而常讓另一半覺得頭大！

▲▼十二星座必娶女人。（圖／翻攝自PEXELS）

多變系嬌妻：雙子座

超難捉摸的雙子座，不僅多變且善變，性格變化大的優點是生活絕對不會無聊，不過另一半也要心臟夠強、夠有趣，才能hold住這樣的多變嬌妻，不然小心很快會被淘汰喔。

自由系嬌妻：射手座

與自由二字劃上等號的射手座，總是對世界充滿好奇，會不斷挑戰新鮮的事物，藉此找到心靈契合的另一半，婚姻對他們來說有部分是束縛，不過對家務、理財等枝微末節的小事倒是沒有太大興趣，相對地也給另一半很大的自由。

親密系嬌妻：摩羯座

嚴謹的摩羯座，看似一板一眼、死板無趣，但其實她們只是缺乏安全感，對於自己專注的事務也格外執著，但只要家庭環境與生活讓她感到舒適，她就會無條件給予支持，摩羯可以是並肩的戰友，也可以是令人安心的親密伴侶。

戰友系嬌妻：獅子座

外表看似霸氣的獅子女，其實內心多愁善感又單純，面對持家這回事她可以強力保護家人，也能把家裡打理妥當，適時給予建議和協助，替另一半分擔不少憂慮。

女力系嬌妻：牡羊座

牡羊個性獨立、熱情外放，雖然時常鬧情緒，但脾氣來得快也去得快，她喜歡在外當女王、在家當綿羊，在工作上可以展現有力的一面，回到家也能當個稱職的妻子。

▲▼十二星座必娶女人。（圖／翻攝自PEXELS）

忠誠系嬌妻：天蠍座

重情重義的天蠍，內心情感豐富細膩，極度討厭謊言，對於婚姻及家庭很忠誠，會因為愛而回歸家庭，給予另一半強力支持，碰到困難也能有條有理分析利弊，剛柔並濟就是在說天蠍座。

全面系嬌妻：天秤座

交際女王天秤座希望每件事都能公平公正，她們不怕麻煩、能全面照顧到每個人，在人際關係上或處理事情的態度都很完善，無論是育兒、對待長輩或是婆媳問題，秤子們都能有智慧地應對。

吸金系嬌妻：金牛座

土象星座的金牛自帶傳統溫順的特質，是長輩會喜歡的類型，加上金牛女相當會精打細算，完全可以勝任家中的財務大臣，減少很多家庭煩惱，打掃家裡、給另一半面子這種事情她也游刃有餘。

▲▼十二星座必娶女人。（圖／翻攝自PEXELS）

愛家系嬌妻：巨蟹座

講到家庭怎麼能沒有巨蟹，多數巨蟹女對家庭都有憧憬，散發超強母愛光輝的她們，對身邊的人都能照顧周到，小孩、長輩、另一半都關懷備至，講到必娶女人，巨蟹一定必娶！

完美系嬌妻：處女座

凡事按照規矩、追求完美細節的處女座，不只工作不能輸，連當人妻或媽媽也不能輸！工作上，她們能將交辦事項安心做好，回到家也能把一家大小內內外外都安撫得服服貼貼，處女座重視家庭生活，對外的社交公關也很在行，讓另一半很有面子！根本就是滿分的完美嬌妻。

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