年後轉職鎖定目標！鄉民最推十大辦公室夢幻級神物　一秒升級幸福企業

▲每天進公司的動力是什麼呢？網友票選十大辦公室夢幻物，考慮年後轉職的人，快列入找工作的參考。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）

記者張惠媛／綜合報導

有人說工作是為了有能力實現夢想，但是也有人說「我的夢想就是不工作」，上班族的矛盾心聲，你也有嗎？雖然工作很苦，但還是有很多有趣的人事物，辦公室內也偶有值得期待的地方，像是員工餐廳、零食餅乾、帥氣貌美的同事、免費咖啡⋯⋯等，可以稍稍緩解社畜苦悶，每天出門前想想這些小確幸，好像又有打卡上班的動力了，可以再度真心地說出「I love my job」。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出廣大網友心目中的「辦公室夢幻物」，你的辦公室有幾個？想要年後轉職的人快鎖定目標了。

第10名：衛浴設備

時常要在外奔波見客戶的人，如果滿頭大汗或是淋成落湯雞就太糗了，一大早就邋哩邋遢，絕對會影響上班心情，如果公司有衛浴設備就太好了！就有網友說：「夏天在外面跑完客戶真的很想洗澡。」

第9名：帥哥美女

辦公室裡如果有長得好看的人，那一定會令人有所期待，畢竟上班族很需要保養眼睛，偶爾也要看看賞心悅目的人，網友也表示「只要有帥哥美女在，大家就會很積極」，看來對提升工作效率也很有幫助，你的辦公室，也有這樣提振士氣的存在嗎？

第8名：零食飲料泡麵

身為一名稱職的上班族，下午肚子會餓是正常的，如果公司有免費的零食或下午茶那就太幸福了，尤其是月底吃土季到，公司的零食餅乾拿一拿，又是一餐，看到朋友公司有隨時補滿的零食櫃，真的會突然萌生想跳槽的念頭。

第7名：員工餐廳

上班族每天趕上班趕下班，三餐老是在外，容易營養不均衡、身體健康亮紅燈，如果公司有員工餐廳，天天供應健康現做CP值又高的食物就好了，最常被媒體報導的Google、facebook、皮克斯等，都有澎湃的員工餐廳，簡直是天堂中的天堂。

第6名：酒吧

鼎鼎大名的Google不只有超狂員工福利，公司裡還有個酒吧，隨時讓員工緩解一下工作壓力（誤），其實小酌一下不僅可以放鬆緊繃的心情，對於創意工作可能也會有額外的斬獲，Google真的是名副其實的「幸福企業」啊。

第5名：沙發休息區

良好的工作環境，除了有完整的硬體設施之外，人與人之間的相處也是關鍵要素，現在越來越多公司會在工作區域設立休閒區，擺放沙發、桌椅，讓員工隨時可以暫離工作，來到沙發區小小放鬆一下、增加同事間的交流，以穿戴裝置聞名的Garmin，甚至規劃了百人會議廳等級的小型劇院，還有室內球場讓員工運動紓壓，94狂。

第4名：寵物

動物具有超強療癒力，不管是開會開到累、程式寫不出來、或是遇到超煩人的客戶，只要看到貓貓狗狗就能一秒補血，如果公司能帶寵物上班的話那一定超幸福！寵物友善公司ETtoday新聞雲平常可以帶自家寵物進公司上班，每個月還有「寵物日」與員工同樂，療癒力upup。

第3名：咖啡

每天早上叫醒你的不是夢想，而是咖啡。咖啡是天下上班族開啟一天活力的泉源，但是每日一杯的花費累積下來也是一筆驚人開銷，公司有提供免費咖啡絕對是一大福音！網友表示「在辦公室喝咖啡，午餐預算又多了一點」。

第2名：按摩

如果你是整天坐在電腦前的人，那你一定會有肩頸痠痛的問題，不管貼多少痠痛貼布都沒用，工作幾年之後，每個月還得多一筆經費去按摩，近年來已有不少企業提供按摩服務，與相關單位簽訂契約，除了提供工作機會外，也能讓員工「桑幾勒」，一舉兩得。

第1名：床！床！床！

不管前一天幾點睡，隔天早上眼睛永遠打不開！一早進公司就開始馬不停蹄，中午把握時間午休還只能趴在桌上，越睡越累！美國就有一間床墊公司提供多張床墊讓員工休息，睡十分鐘抵一小時，根本比自己家還舒適，難怪「床」會成為辦公室夢幻神物第一名。