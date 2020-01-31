　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清大研發仿視神經AI晶片　教無人機「果蠅式」飛行

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲清大研發仿視神經AI晶片　教無人機「果蠅式」飛行。（圖／清大提供）

▲清大電機系教授鄭桂忠(右)與系神所教授羅中泉跨域合作研發仿生AI晶片。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

無人機在通訊及農業等領域應用愈來廣泛，但小小的機體卻因電力等問題難以負載長時間的大量運算。由清華大學鄭桂忠、羅中泉等電機、生科教授組成的跨領域團隊向果蠅取經，研發仿生物視覺神經的AI晶片，讓無人機以超省電狀態自動閃避障礙物飛行，未來還可應用在無人車、智慧眼鏡、機器手臂等領域。

▲清大研發仿視神經AI晶片　教無人機「果蠅式」飛行。（圖／清大提供）

請繼續往下閱讀...

▲清大電機系教授鄭桂忠以手勢操作AI無人機飛行。

無人裝置過去多利用發射並接收反射的電磁波、紅外線等來避開障礙物，相當耗電，且若許多裝置同時運作也易互相干擾。因此科學家想到用光學鏡頭來拍攝並分析影像來避障，但需要處理的影像資訊量太大，速率難以提升，且仍十分耗電。

「電腦跑不動、辦不到的，為什麼小小的果蠅卻能輕易做到？牠們飛行時可從來不會撞上東西。」專研仿神經系統的清華大學電機系教授鄭桂忠認為，要突破目前AI人工智慧發展的限制，一定要向生物取經，於是找上研究果蠅大腦的系統神經科學研究所教授羅中泉，師法果蠅的視神經系統，研發出仿昆蟲視覺的省電、高效率AI晶片。

▲清大研發仿視神經AI晶片　教無人機「果蠅式」飛行。（圖／清大提供）

▲清大跨域團隊研發仿生AI晶片，可透過手勢操作無人機。

學習重點一：只看重點 節省資源

要讓無人機學會像果蠅一樣避障飛行，首先要解決電腦負荷資訊量太龐大問題。動態視覺每秒約有30幀畫面，如看到的每幀畫面都要分析處理，不僅沒效率，可能幾分鐘就沒電了。鄭桂忠說，現在的相機、手機鏡頭動輒都是上千萬像素，但果蠅的眼睛大約只有8百像素，牠的大腦在處理收到的輪廓、對比等視覺訊號時，會自動過濾掉不重要的資訊，也就是所謂的「注意力機制」；如在飛行時忽略不動的山川建築，只把焦點集中在會移動、且快撞上來的物體。

研究團隊也把這項「注意力機制」應用在AI晶片上，運用手勢來操作無人機飛行。鄭桂忠把手掌張開，比出5的手勢，無人機即向前飛，比出2的手勢，無人機就會停下來，「電腦只要識別手指邊緣的輪廓，而不需要處理整隻手的顏色指紋等細節，就可節省大量的運算資源。」

▲清大研發仿視神經AI晶片　教無人機「果蠅式」飛行。（圖／清大提供）

▲清大系神所教授羅中泉研發出仿果蠅視覺神經模型的網路。

學習重點二：觀察光流 查知距離及速度

教會無人機飛行時只「看」重點以後，還要教它學會判斷迎面而來的物體遠近、會不會撞上？由中研院院士江安世領導的清華大學腦科學研究中心是全球第一個解構果蠅大腦神經圖譜的研究機構，在這個基礎上，羅中泉深入研究果蠅如何偵測「光流」的秘密。羅中泉解釋，「光流」就是生物移動時周遭景物在視野中所留下的相對運動軌跡，大腦可藉由分析光流來了解周遭物體的距離；應用在無人機上，就能在飛行時避開障礙物。

羅中泉指出，小型無人機無法攜帶沉重或高耗能的裝置，因此過去採用聲納或雷達的避障方式都不適合。雖然也有人發展以分析光流來避障的方式，但需要複雜數學演算法並搭配高速CPU，也不適合小型無人機。而仿果蠅視神經偵測「光流」所開發出的AI網路只要用數十個神經元，就可取代需要大量CPU運算的傳統數學演算法，達到高效避障；且只需要1微瓦的電量就能辦到，相當於省下千倍的電量。

▲清大研發仿視神經AI晶片　教無人機「果蠅式」飛行。（圖／清大提供）

▲清大系神所教授羅中泉研究果蠅視覺與空間感，應用於仿神經AI晶片的研發。

學習重點三：同時運算與記憶 提升效率

清華團隊在減少 AI晶片的功耗上還有一項重大突破，就是達到「記憶體內計算」。鄭桂忠指出，無論電腦、手機都需要將資料從記憶體搬移到CPU中央處理器計算，再把運算結果搬回到記憶體儲存，人工智慧深度學習計算高達9成的功耗與時間都浪費在資料搬移。清華團隊研發仿神經元突觸的AI晶片，可以在記憶體內直接進行計算，效率大為提升。

▲清大研發仿視神經AI晶片　教無人機「果蠅式」飛行。（圖／清大提供）

▲清大系神所教授羅中泉透過模擬環境來觀察果蠅的運動狀態。

跨領域團隊發表多篇論文

清華大學「嵌入式仿神經人工智慧晶片團隊」(ENIAC)成立於2017年，成員包括跨電機、生科領域的7位清華教授，電機系教授鄭桂忠開發仿神經系統、謝志成研發智慧鏡頭、陳新研發仿生系統、呂仁碩負責晶片架構、孫民負責模型設計、張孟凡研發記憶體電路，系神所教授羅中泉則專研神經模型。

清華團隊獲得科技部射月計畫、工研院計畫、清華校內競爭型團隊計畫的支持，並與無人機業界龍頭經緯航太產學合作。

經緯航太研發長詹英傑表示，清華仿果蠅視覺神經AI晶片的想法十分創新，因運算速度更快，未來將能幫助無人機更即時處理影像資訊。他表示，經緯航太會將清華仿果蠅視覺神經AI晶片應用在新南向智慧農業計畫，以省電高效率的無人機辨識及掌握農作物生長狀況。

清華團隊的各項研究成果已陸續發表在國際知名期刊，包括《自然》期刊的子刊《自然電子學》(Nature Electronics)、IEEE固態電路期刊(Journal of Solid-State Circuits)，並連續3年在被譽為半導體奧林匹亞的國際固態電路會議(ISSCC) 發表共7篇論文。

▲清大研發仿視神經AI晶片　教無人機「果蠅式」飛行。（圖／清大提供）

▲清大電機系教授鄭桂忠(前排中)與系神所教授羅中泉(前排左二)跨域合作研發仿生AI晶片。

【小百科：仿神經晶片】

傳統可執行運算的晶片(如CPU)是以電晶體、電容、電阻等基本元件組合成邏輯閘，再由邏輯閘組成運算單元與記憶單元等基本單元。仿神經晶片同樣使用電晶體等基本元件，但將這些元件組合成模仿神經細胞功能的神經元；神經元彼此之間連結並形成網路，同時具有運算與記憶的功能，突破了過去控制、運算與記憶單元各自獨立的「馮紐曼架構」。

►點點手指一整天都有好心情　

►女網友PO「感染者從醫院落跑」　檢察官立馬組專案：一定從嚴從速偵辦

►失竊6500萬現金苦主是「他」　網曝驚人背景！轎車來回4趟才搬完

►N95缺很大！2日漲5倍「一個150元」　網怨：算不算發災難財？

ET快訊
滯留武漢台商爆「疑似案例」 發燒7天　藥吃完了…還是被醫院請
南韓一日激增5例確診！兩人搭同班機回國都感染
一天新增102例通報個案！武漢肺炎「維持9例確診」
LIVE／武漢肺炎台灣確診9例　疫情指揮中心說明最新狀況
蔡依林捐440萬給武漢　網一看「捐款名」感動：超低調！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中山大學開第一槍「延後開學」　教育部：尚未接獲各校正式申請

口罩之亂　台南藍營議員要求：開學防疫配套要齊全

全台最貼心縣長來了！　雲林縣各級學校學生開學「直接送一盒口罩」

武漢肺炎來襲　安南醫院全面管制防疫

勿恐慌！幼兒園全面戴口罩沒必要　指揮中心：學生上課不用戴口罩

衛福部台南醫院院長交接　楊延光院長布達就職

武漢肺炎第9例確診「丈夫完成採檢」　檢體已送達疾管署

口罩荒不用怕！經濟部徵召10家業者生產　2/1～2/15每日400萬片

台東富岡漁港船隻擦撞　綠島之星交通船破損

台灣武漢肺炎「新增102例疑似通報」累計838例　239名隔離檢驗中

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

中山大學開第一槍「延後開學」　教育部：尚未接獲各校正式申請

口罩之亂　台南藍營議員要求：開學防疫配套要齊全

全台最貼心縣長來了！　雲林縣各級學校學生開學「直接送一盒口罩」

武漢肺炎來襲　安南醫院全面管制防疫

勿恐慌！幼兒園全面戴口罩沒必要　指揮中心：學生上課不用戴口罩

衛福部台南醫院院長交接　楊延光院長布達就職

武漢肺炎第9例確診「丈夫完成採檢」　檢體已送達疾管署

口罩荒不用怕！經濟部徵召10家業者生產　2/1～2/15每日400萬片

台東富岡漁港船隻擦撞　綠島之星交通船破損

台灣武漢肺炎「新增102例疑似通報」累計838例　239名隔離檢驗中

執行署台南分署法拍會 　小東路旁1樓金店面64折起

未延期！會計師提醒　扣繳憑單申報至下周三止

吳怡農啟動學習之旅！擬設協會推國防議題　台灣走透透

扶助受虐兒「募集220萬元」！壽險業公益計畫　邀民眾關注兒少保護議題

接「武漢籍旅客」返鄉　陸首發2專機飛泰國、馬來西亞

武漢台商嘆像孤兒　白血病、SLE病友憂成「確診外的死亡名單」

中山大學開第一槍「延後開學」　教育部：尚未接獲各校正式申請

台東3樓住宅火警　救出1人輕微嗆傷1人無大礙

口罩之亂　台南藍營議員要求：開學防疫配套要齊全

再撐10天！　鍾南山曝「疫情高峰期」：後續不再大幅增加

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

汐止好市多「搶口罩大隊」…6點到場卡位

獨／好市多口罩09：26完售！民怒：不是10點開門？

中山大學開第一槍宣布：延後1週開學

經濟部宣布：口罩2／1起降至6元

戴口罩耳後痛！　達人「一張衛生紙」秒破解

配合政府政策！華新口罩工廠即起不對外販售

下班忙包口罩！超商店員：還一堆靠北

更多熱門

相關新聞

臉書PO「有感染者落跑」　台大氣炸立馬截圖

臉書PO「有感染者落跑」　台大氣炸立馬截圖

有網友於臉書散布「有感染者從醫院落跑」的不實消息，對此，遭點名的台大醫院竹東分院嚴正駁斥，更在第一時間截圖交給警方，預計31日前往製作筆錄正式提告。

美內政部禁飛中國無人機　DJI點出真面目

美內政部禁飛中國無人機　DJI點出真面目

清大擬彈性方案　陸生註册可多延6周

清大擬彈性方案　陸生註册可多延6周

台大、成大蟬聯企業最愛公立大學　私校排名翻轉由輔大重新奪冠

台大、成大蟬聯企業最愛公立大學　私校排名翻轉由輔大重新奪冠

澳洲鯊魚逼近泳客被無人機拍下　驚險脫困

澳洲鯊魚逼近泳客被無人機拍下　驚險脫困

關鍵字：

清大無人機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

汪小菲樂捐1萬個口罩到台灣「領取地點公佈」！

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面