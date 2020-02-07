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蘋果新發佈的tvOS測試版本洩天機！　新一代Apple TV將問世

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▲▼Apple TV。（圖／取自THE VERGE）

▲傳聞蘋果將推出新的Apple TV。（圖／取自THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

據國外媒體THE VERGE9TO5Mac報導，蘋果可能將發表新一代的Apple TV，推論的依據是在蘋果最新發佈的開發者測試版tvOS 13.4測試碼中，發現了對Apple TV新機型的支援指令。

新硬體的支援碼透露出新的Apple TV是使用A12和A13人工智慧晶片相同的架構，這意味著新型號可能會使用這些晶片；目前Apple TV 4K使用的是A10X Fusion，因此A12或A13人工智慧晶片將是一個不錯的升級，預測支援的最大解析度將保持為4K，且支援HDR。

Apple TV 4K於2017年9月推出，因此自上一次蘋果的串流媒體盒更新以來，已經有一段時間。

值得注意的是，光是A10X已經使Apple TV 4K成為市場上最強大的串流媒體電視盒之一了，新一代的Apple TV，令人相當期待。
 

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