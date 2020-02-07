蘋果上半年預產4500萬副AirPods 　因武漢肺炎面臨缺貨危機

▲AirPods pro。（圖／記者謝仁傑攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果一直試圖增加廣受歡迎的AirPods和AirPods Pro的生產，但由於中國爆發新型冠狀病毒（武漢肺炎），導致蘋果的供應鏈出現供貨危機。據《日經新聞》報導，蘋果主要的AirPods供應商立訊精密、歌爾和英業達，在中國各地的工廠自農曆新年來持續關閉，可能導致AirPods再度面臨缺貨。

由於美中之間的緊張關係隨著第一階段貿易協議簽署後，處於緩解，蘋果不再急於在東南亞國家建立AirPods產能，因此AirPods的大部分生產仍留在中國大陸。

蘋果原計畫在今年上半年生產4500萬副AirPods，包括新一代高端耳機AirPods Pro。日經報導指出，製造商頂多只能再提供AirPods兩周的組件，其它仍需待中國製造商重新開始營運。

一位知情人士說，與其他蘋果供應商一樣，三大主要的AirPods組裝商計劃於下週一恢復工作，但鑑於目前的情況，他們的生產利用率第一周最多只能達到50％。

▲武漢肺炎爆發，中國湖北封城。（圖／路透）

不過，由於中國內部疫情仍未獲控制，還不確定製造商是否能順利恢復運轉。

中國內部發布的旅行限制可能導致工廠出現人力短缺，企業同時也擔憂員工可能將病毒帶到工廠。富士康就已經表示，從外地返回的工人須自主隔離兩周，而其他員工將被隔離一周。

國外分析資料顯示，在手機銷售成長趨緩的情況下，AirPods已成為蘋果成長最快的產品，去年銷量達6000萬副。雖然AirPods仍有庫存，但去年底剛推出就面臨一波缺貨的AirPods Pro，庫存再度面臨不足。



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