Apple美官網遍佈Arcade小彩蛋　音速小子開車輾過MBP

▲Apple Arcade。（圖／翻攝自Apple美國官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple自從推出雲端串流遊戲平台Arcade之後，就開始大力宣傳；而稍早，Apple就悄悄地在美國官網上放上了許多小彩蛋；像是音速小子開車輾過MacBook Pro鍵盤，或是小精靈(PAC MAN)吃掉網頁最下方的文字說明，或者是海之號角(Oceanhorn)的主角戴著AirPods Pro揮舞著劍等。

▲▼Apple為了宣傳Arcade，特地讓遊戲人物出現在官網中與產品互動。（圖／翻攝自Apple美國官網）

Apple Arcade是Apple近年力推的雲端串流遊戲平台，當中提供的遊戲多元，使用者只要每個月付170元訂閱費就可以遊戲玩到飽，且遊戲中都毋需再內購其他道具、關卡等。

先前Apple就為了吸引更多玩家加入，推出了年約方案，一年的年費僅收1,690元，相當於只要付出不到10個月的訂閱費，就可以一整年Arcade遊戲玩到飽。

目前Apple Arcade平台支援搭載iOS 13、iPadOS 13、tvOS 13和macOS Catalina等作業系統的iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV和Mac裝置，遊戲進度也都會同步到iCloud，玩家不必受限在任何一種裝置中玩遊戲。