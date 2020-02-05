Disney +推出三個月擁2860萬訂戶　對手Apple TV+壓力倍增

▲Disney+推出不久已累積大量訂閱數。（圖／翻攝自Disney+官網）

記者陳心怡／外電報導

據《The Verge》報導，迪士尼執行長艾格（Bob Iger）在2020會計年度第一季財報電話會議上表示，在Disney+發行後三個月以來，已累積了2860萬訂閱者，遠超過分析師認為的到2020年底有2000萬訂閱戶的預測。

根據艾格說法，Disney+已超越該公司的「最佳期望」。訂閱增長也幫助迪士尼贏得亮眼營收，實現高於預期的286億美元收入。迪士尼的消費者部門在本季增長了9億美元，達到40億美元。迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）指出，迪士尼預計未來的增長將來自國際用戶。

Disney+會擁有大量訂閱數的原因之一，就是有折扣促銷活動，此活動將該服務的訂閱費用降低至3.99美元，並為Verizon訂閱戶提供了免費的Disney+。

此外，Disney+用戶總數已超過了HBO Now用戶數量。迪士尼還因其另外兩項串流媒體服務Hulu和ESPN +而獲得了更多的訂閱量。Hulu的訂閱數從2018年12月底的2280萬，增長至2019年底的3040萬。ESPN+則從2018年12月底的140萬，增至2019年底的660萬。

此前，蘋果於上周發布的財報中，並沒有特別提到Apple TV+的營收。蘋果執行長庫克（Tim Cook）告訴投資者，該公司對Apple TV+的強勁開局感到滿意，但此數字似乎與迪士尼的新數字無法比擬。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）從蘋果第一季財報中推斷，最近Apple TV+的採用率很低，即使在那些能免費使用它的國家中也是如此。他推測這可能是由於Apple TV+上的內容數量有限，或是蘋果的宣傳仍無法成功吸引人們想訂閱。

鑑於iPhone和其他蘋果設備的數量激增，‌分析師認為Apple TV‌ +將來可能會超越Disney +，畢竟蘋果確實擁有龐大的機會吸引自家用戶。但是Apple TV‌ +要贏過Disney +，還是得花上數年的時間。