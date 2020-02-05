　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Disney +推出三個月擁2860萬訂戶　對手Apple TV+壓力倍增

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Disney Plus。（圖／翻攝自Disney Plus官網）

▲Disney+推出不久已累積大量訂閱數。（圖／翻攝自Disney+官網）

記者陳心怡／外電報導

據《The Verge》報導，迪士尼執行長艾格（Bob Iger）在2020會計年度第一季財報電話會議上表示，在Disney+發行後三個月以來，已累積了2860萬訂閱者，遠超過分析師認為的到2020年底有2000萬訂閱戶的預測。

根據艾格說法，Disney+已超越該公司的「最佳期望」。訂閱增長也幫助迪士尼贏得亮眼營收，實現高於預期的286億美元收入。迪士尼的消費者部門在本季增長了9億美元，達到40億美元。迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）指出，迪士尼預計未來的增長將來自國際用戶。

Disney+會擁有大量訂閱數的原因之一，就是有折扣促銷活動，此活動將該服務的訂閱費用降低至3.99美元，並為Verizon訂閱戶提供了免費的Disney+。

此外，Disney+用戶總數已超過了HBO Now用戶數量。迪士尼還因其另外兩項串流媒體服務Hulu和ESPN +而獲得了更多的訂閱量。Hulu的訂閱數從2018年12月底的2280萬，增長至2019年底的3040萬。ESPN+則從2018年12月底的140萬，增至2019年底的660萬。

此前，蘋果於上周發布的財報中，並沒有特別提到Apple TV+的營收。蘋果執行長庫克（Tim Cook）告訴投資者，該公司對Apple TV+的強勁開局感到滿意，但此數字似乎與迪士尼的新數字無法比擬。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）從蘋果第一季財報中推斷，最近Apple TV+的採用率很低，即使在那些能免費使用它的國家中也是如此。他推測這可能是由於Apple TV+上的內容數量有限，或是蘋果的宣傳仍無法成功吸引人們想訂閱。

鑑於iPhone和其他蘋果設備的數量激增，‌分析師認為Apple TV‌ +將來可能會超越Disney +，畢竟蘋果確實擁有龐大的機會吸引自家用戶。但是Apple TV‌ +要贏過Disney +，還是得花上數年的時間。

ET快訊
花20元停車就中千萬！11-12月發票中獎完整清單公布　快來
他曝大陸死亡人數持續攀升「暗黑秘密」：感染初期連X光也檢查不
北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關
滯留湖北503台商名單曝光！3人突襲登機..徐正文無奈回應了
武漢肺炎重創航空業！國泰航空放3星期無薪假　華航新進組員延後
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

IG也能用GIF回文囉！　動態貼圖讓你更易傳達心情

臉書兒童版Messenger Kids添新功能　父母可查看孩子的聊天紀錄與動態

Disney +推出三個月擁2860萬訂戶　對手Apple TV+壓力倍增

Android平台有「錢」景！　Google八年來支付App開發者超過2.4兆元

Outlook也支援iPad「多工處理」啦！可一邊看影片一邊發郵件了

Instagram成臉書金雞母！去年廣告營收200億美元　大勝YouTube的150億美元

Google語音輸入自動標「標點符號」　網：超車iOS兩條街

Galaxy Buds+的電池續航和音質大躍進！　還能同時配對多個設備

Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

亞馬遜Alexa語音助理新功能！廠商可以自選客服聲音　肯德基爺爺也能跟你對話點餐

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

IG也能用GIF回文囉！　動態貼圖讓你更易傳達心情

臉書兒童版Messenger Kids添新功能　父母可查看孩子的聊天紀錄與動態

Disney +推出三個月擁2860萬訂戶　對手Apple TV+壓力倍增

Android平台有「錢」景！　Google八年來支付App開發者超過2.4兆元

Outlook也支援iPad「多工處理」啦！可一邊看影片一邊發郵件了

Instagram成臉書金雞母！去年廣告營收200億美元　大勝YouTube的150億美元

Google語音輸入自動標「標點符號」　網：超車iOS兩條街

Galaxy Buds+的電池續航和音質大躍進！　還能同時配對多個設備

Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

亞馬遜Alexa語音助理新功能！廠商可以自選客服聲音　肯德基爺爺也能跟你對話點餐

海上出現10確診名單　公主遊輪鑽石公主號緊急取消2月所有航班

馬大偉運彩解盤／熱火@快艇　挺莊買快艇

Apple Store首次開發票就開出大獎　幸運兒花150元買影音產品中200萬

台南違規的人比較囂張　機車騎士發現被拍！動手毆打檢舉達人

拒談身分爭議和抹紅　徐正文放話：湖北台胞回家後再來一戰

巴薩高層暗指球員不努力 梅西回擊：請說出名字

天津首例死亡！　糖尿病、高血壓女病患「凌晨吐粉紅泡」心臟衰竭身亡

美容液瘋傳！不只除痘、盤點茶樹精油「抗菌」等7大妙用

丁噹老家遭封城「人也在城內」！　捐1000個口罩到前線...網全暖哭

睡夢中被丈夫淋滾燙熱油！　人妻嚴重毀容「失明也無法說話」

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

3C家電熱門新聞

升級Windows 10用不慣？這款神器讓開始介面秒變回Windows 7

Galaxy S20系列定價曝光！　S20 Ultra最高突破4萬元

Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

iPhone 12外觀將與iPhone 11雷同

Surface Book 3規格曝光！　專利內控散熱系統、搭載第十代i7處理器

LG決定退出2020 MWC！武漢肺炎防疫安全考量　擇日自辦新品發表

Android Auto 5.0更新爆Bug　方向盤接聽／拒接按鈕失靈

Google語音輸入自動標「標點符號」

兩方法訓練Face ID辨識戴口罩的你

產品、定價新策略　蘋果4招逆轉iPhone銷售頹勢

YouTube去年破4500億元營收

9鏡頭、4閃光！知名爆料者預測2022年Android手機設計

LINE「台灣元宵節限定特效」來了！　熊大與兔兔現身放天燈超療癒

更多熱門

相關新聞

洛基慘了！《復4》逃跑下場曝光

洛基慘了！《復4》逃跑下場曝光

「洛基」在《復仇者聯盟4：終局之戰》過去時間線的他偷走「空間寶石」逃走，行蹤成謎，許多人好奇他的下落。如今Disney＋限定影集《洛基》（Loki）片段首度釋出，他的最新下落地點總算有了眉目，不過他似乎處在一個相當不利的處境，將與全新的大型機構對抗。

Netflix公布2019 Q4財報

Netflix公布2019 Q4財報

新任美國隊長曝光「不是獵鷹」

新任美國隊長曝光「不是獵鷹」

迪士尼開賣「尤達寶寶」周邊

迪士尼開賣「尤達寶寶」周邊

Chromebook在美推出Disney+同捆方案

Chromebook在美推出Disney+同捆方案

關鍵字：

Disney+

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面