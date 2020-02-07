蘋果最新專利！用Touch ID解鎖Apple Watch指日可待

▲蘋果最新專利透露，Apple Watch未來可能具備指紋辨識解鎖功能。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

配備Touch ID功能的Apple Watch一直在許多果粉的願望清單裡，而據外電報導，蘋果最新專利透露，該公司有意實現這個願望。

據科技網站《9to5Mac》報導，此前，蘋果曾於提交的專利申請中描述，將Touch ID指紋感測裝置嵌入iPhone的電源鍵中。此iPhone專利最早在2015年推出，並在2017年獲批准，而有關Apple Watch的專利則是在2018年11月提交，直到今日才被發布。

專利文件顯示，蘋果正嘗試將Touch ID感測器放置於Apple Watch的數位錶冠上。「被分析的特徵可包括如指紋、毛囊在內的皮膚特徵，或任何物體的其他光學可檢測特徵，如紋理、圖像等。以這種方式，設備可對皮膚、戴手套的手指或具有光學可檢測特徵的任何其他合適物體作出響應。」

雖然文字描述模糊，但其專利插圖清楚地顯示：數位錶冠可讀取指紋並將之與系統內儲存的圖片進行比對，也可以用作Touch ID感測器。

目前要解鎖Apple Watch有兩種方式，包括在螢幕上輸入PIN碼或解鎖iPhone後使其配對的Apple Watch自動解鎖。若啟用Touch ID，解鎖速度將較上述兩者更快也更方便。