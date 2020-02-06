FBI局長盼蘋果幫解鎖槍手iPhone 5　遭質疑已能破解iPhone 11...為何要另開後門？

▲美國聯邦調查局（FBI）局長Christopher Wray。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據彭博報導，美國聯邦調查局（FBI）局長Christopher Wray，在眾議院司法委員會聽證會上針對彭薩科拉美軍基地槍擊案，提出的最新聲明是，當局重建了槍手的iPhone，目前仍與Apple接觸，希望能獲得更多幫助，取得手機內的資料。

FBI一直宣稱破解手機無門，但讓外界納悶的是，媒體先前曾揭露，聯邦調查局曾透過第三方協力廠商Grayshift，成功地在兩個不同的案件中解鎖了iPhone 11。

如今，聯邦調查局卻表示無法破解彭薩科拉美軍基地槍擊案的iPhone 5和iPhone 7舊款手機，不禁令人懷疑，當局是否刻意藉由彭薩科拉案，迫使蘋果打破隱私道德規範。

▲川普堅持蘋果須向政府提供資安破解資訊。（圖／路透）

回顧1月底，在FBI解鎖第二部iPhone 11的同一天，美國總統川普針對對彭薩科拉案表示：「Apple本可以向我們提供資訊，這將對於破案非常有用，他們必須出面說明。對此我非常堅決，他們擁有許多犯罪的關鍵資訊。」

即便如此，Apple在隱私和安全問題上繼續採取強硬立場，在FBI提出要求後重申：「我們一直認為，不能為了好人而開後門。」

到底為什麼FBI、川普、司法部長威廉巴爾和其他人都呼籲蘋果配合打破iPhone資訊加密？外媒9to5Mac報導，這可能是一個政治手段，旨在推動立法，要求蘋果和其他科技公司在所有硬體和軟體開設後門。

另外，若蘋果被要求在iOS和iPhone上開設後門，之後政府就不再需要向Grayshift或Cellebrite這樣的第三方公司付款，來取得想要獲取的資訊。



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