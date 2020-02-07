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平價小尺寸iPhone 9來了！韓國電信業搶先開放預購　售價預估1.2萬元

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▲iPhone 9。（圖／翻攝自PGR）

▲iPhone 9渲染圖。（圖／翻攝自PGR）

記者陳心怡／外電報導

雖然新型冠狀病毒影響科技產品的出貨，但根據外媒《wccftech》報導，韓國電信公司KT已開放預購蘋果最新手機iPhone 9（iPhone SE2），依照時間來看，蘋果將於3月底在韓國發布及出貨。

從KT店外的預售海報來看，這次預購不只有iPhone 9，還有三星Galaxy S20。雖然iPhone 9真實的樣貌還沒曝光，但照片中，紅色iPhone 9背面的圖像，和網路流傳的渲染圖相似，意味這次蘋果iPhone 9會有紅色，和外媒預測相符。

▲韓電信開放預購iPhone9。（圖／翻攝自mysmartprice）

▲韓國電信業開放預購iPhone 9。（圖／翻攝自mysmartprice）

先前外媒《svetapple》爆料指出，iPhone 9將有三種顏色（黑色、白色和紅色），可能有64GB和128GB的容量，運行內存RAM應為3GB；處理器則是使用A13仿生處理器。

外觀部分，尺寸與iPhone 8一樣皆為4.7吋、主鏡頭凸起，比較不一樣的是iPhone 8的機身厚度為7.3mm，而iPhone 9可能有7.8mm的厚度。螢幕設計方式也會與iPhone 8一樣是無瀏海、非全螢幕的設計方式，材質一樣採用較平價的LCD面板，且回歸實體按鍵，支援Touch ID。

機身背部也有可能採用像是iPhone 11 Pro的磨砂玻璃，而非iPhone 8的光滑玻璃處理方式。背蓋因是採用玻璃材質，因此可以推論，iPhone 9也可支援無線充電功能。

鑑於iPhone‌ SE定價為399美元，被定位為實惠的‌iPhone‌選項，因此iPhone 9也可能以相同的399美元（約合新台幣1.2萬元）價位出售，成為蘋果最便宜的‌iPhone‌。相較iPhone 8‌售價449美元，可見iPhone 9的價格更具吸引力。

除了平價版的iPhone 9，其他款iPhone旗艦機計劃在2020年秋季發布，並預計會配有更高階的全玻璃設計、5G技術和3D相機。

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