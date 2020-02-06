iPhone化身車鑰匙！iOS 13.4測試版釋出　新功能搶先看

▲蘋果稍早向開發人員釋出個作業系統的最新測試版本，其中iOS 13.4內添增了不少新功能。（圖／取自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果稍早向開發人員釋出個作業系統的最新測試版本，包括iOS 13.4、iPadOS 13.4、macOS 10.15.4及watchOS 6.2。從版本號即可得知，這些系統更新都有機會添增不少新功能。

在iOS 13.4、iPadOS 13.4、macOS 10.15.4 以及 watchOS 6.2 的第一個測試版本（beta 1）中，讓開發者及消費者最有感的更新即支援多平台App「一次性付費」。此外，iOS 13.4中也添增了全新的CarKey功能，可讓iPhone及Apple Watch化身車鑰匙，用於開啟、鎖定甚至啟動汽車。

以下為iOS 13.4 beta 1內新增的功能：

一次性購買Mac及iOS App

受惠於蘋果的Catalyst技術，開發人員能以更輕鬆的方式將iOS App轉移至macOS。開發人員僅需將其Mac App與iOS App使用相同的綑綁包標識符號，當消費者在任一平台上購買該App時，將自動為該App於其他平台解鎖，無須重複付費下載。

CarKey車鑰匙功能

iOS 13.4 beta 1內新增了名為「CarKey」的API（應用程式介面），該功能將允許用戶透過iPhone及Apple Watch來開啟、鎖定及啟動支援NFC鑰匙的汽車。與Apple Pay支援的快速交通卡（Express Transit Card）功能功能類似，CarKey無須透過Face ID進行身份驗證，僅需將手機靠近車輛，透過NFC感應配對即可快速開啟。

CarPlay汽車連接功能

將支援電話呼叫及第三方導航，不過詳細資訊仍待披露。

▼蘋果CarPlay功能旨在讓用戶開車時，能以更智慧、更安全的方式使用 iPhone。（圖／取自蘋果官網）

iCloud Drive資料夾共享

iCloud資料夾共享曾作為iOS 13的新功能之一，不過後來在beta版測試期間遭刪除，但在最新的iOS 13.4中，此功能再度回歸。未來用戶將可與其他人共享整個文件夾以及其中內容。

▼未來用戶將可與其他人共享整個iCloud文件夾以及其中內容。（圖／取自Macrumors）

9款新的Memoji表情大頭貼

iOS 13中添增了Memoji表情大頭貼，而蘋果在iOS 13.4中又多增加了9種表情及姿勢，包括震驚、雙手比「叉」、翻白眼及使用Mac筆電等。

▼iOS 13.4將添增9款新的Memoji表情大頭貼。（圖／取自Macrumors）

內建郵件App操作介面改良

在iOS 13中，內建的郵件App下方工具欄僅有「刪除」及「回覆」兩鍵，而在iOS 13.4中將添增「標籤」及「移動」兩鍵。

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▼iOS 13.4將為內鍵郵件App工具欄添增新選項。（圖／取自9to5Mac）

定位服務「永遠允許」選項回歸

蘋果在iOS 13中引入了最新更新的隱私權和安全性內容，將App位置存取權限從原先的「永遠允許」、「使用App期間允許」、「不允許」改為「允許一次」、「使用App期間允許」、「不允許」。不過此舉對部分App來說將對其服務造成限制，蘋果將在iOS 13.4中將重啟「永遠允許」選項。

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