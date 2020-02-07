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8名最早發現疫情的醫生1人死了！李文亮「傳訊告誡」內容曝光...隔天卻遭傳喚

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▲武漢市中心醫院眼科醫生李文亮確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

▲李文亮微博最後一篇PO文停在自己確診了。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情加速擴散，大陸確診人數已超過3萬人，昨（6）日更傳出，湖北武漢的眼科醫師李文亮因此病逝。據悉，李文亮是最早發現疫情的醫生之一，當時他甚至還因為在群組傳訊「告誡疫情」而遭到傳喚，如今他因新型冠狀病毒肺炎而身亡，讓外界相當震撼。

綜合陸媒報導，最早發現這次疫情的是武漢的8名醫生，除了李文亮以外，最具代表性的就是湖北省中西醫結合醫院的女醫生張繼先。她在一個月前接診到第一對染病的老人，沒想到竟是場鋪天蓋地的疫情。

張繼先所在的醫院是離華南海鮮市場最近的三級醫院，她回憶，這對老人當時因為發熱、乾咳來看病，事後經過CT檢查發現，他們的肺部情況完全不同於其他肺炎。同天，又出現一名華南海鮮市場的商戶來就診，且跟前對老人是一模一樣的症狀，讓張繼先突然緊張了起來。

▲武漢肺炎疫情延燒，醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

▲發現武漢肺炎疫情後，張繼先提醒同仁穿戴防護裝備。（圖／路透社）

張繼先意識到情況不對，馬上向醫院報告。第二天（2019年12月27日），湖北省中西醫結合醫院立刻上報了江漢區疾控中心，成為最早上報疫情的醫院。此後，張繼先和醫院一直堅持上報確診病例，但是後來疾控中心來做了流行病學調查，並轉走了幾位華南海鮮市場的患者，疫情便開始失控擴散。

事實上，在發現第一例不尋常的肺炎後，張繼先就叮嚀同事們戴上N95口罩，甚至還在網上訂購白色帆布工作服，命令大家都穿到白長袍裡面，多一層防護。如今，面對疫情大失控，她忍不住哭著說，已盡最大努力保護同事、挽救病人，但面對肆虐的疫情，不斷消失的生命，她除了心痛還有無力。

此外，在張繼先第一時間感覺到不對勁，並堅持上報疫情時，李文亮和另外7名市民也地察覺到了這次病例的不尋常。李文亮在去年12月30日看到一份病人的檢測報告，顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，讓他瞬間察覺到危險性，因此他便在自己的同學群裡告誡疫情情況。

▲8名最早發現疫情的醫生1人死了！李文亮「傳訊告誡」內容曝光...隔天卻遭傳喚。（圖／翻攝微信、微博）

▲李文亮在同學群組裡告誡疫情。（圖／翻攝微信）

李文亮當時向同學表示，「最新消息是，冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型。大家不要外傳，讓家人親人注意防範。」沒想到隔天武漢就發布通報，稱有網民在網路上散播不實消息，造成不良社會影響，已傳喚8名違法人員，而其中一名就是李文亮。

傳喚後一個月，李文亮就從一名造謠者，變成一名新型冠狀病毒感染者，當時他在自己的微博寫道，「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」

受到隔離後，李文亮1月31日躺在病床上治療時，錄下了一段影片，講述自己受到公安傳喚的經過，還上傳了一張簽下的訓誡書照片，立刻有數千則支持的評論，沒想到2月1日確診新型冠狀病毒肺炎。大陸官媒《人民日報》6日在臉書發文稱，李文亮6日晚間9點30分傳出病逝消息，令許多網友感到相當惋惜。

李文亮貼出的訓誡書內容如下：

由於2019年12月30日在微信群組發表有關華南水果海鮮市場確認7例SARS的不屬實言論，現在依法對你在互聯網上發表不屬實的言論的違法問題提出警示和訓誡。你的行為嚴重擾亂了社會秩序。你的行為已經超出了法律所允許的範圍，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》的有關規定，是一種違法行為！

公安機關希望你積極配合工作，聽從民警的規勸，至此中止違法行為。你能做到嗎？李文亮則在後面寫下「能」以及蓋上手印。

▲8名最早發現疫情的醫生1人死了！李文亮「傳訊告誡」內容曝光...隔天卻遭傳喚。（圖／翻攝微信、微博）

▲李文亮簽署的訓誡書內容。（圖／翻攝微博）

除了李文亮醫生，另外7名最早發現疫情的還有劉文醫生、謝琳卡醫生，據悉，他們都是專業的醫務工作者。其中，謝琳卡在2019年12月30日晚上，向自己的腫瘤中心微信群內發出警示寫道，「各位老師好，我傳染病院的師妹發在我們同門群裡的消息：近期不要到華南海鮮市場去，那裡現在發生了多人患不明原因肺炎（類似SARS），今天我們醫院已收治了多例華南海鮮市場的肺炎病人。大家注意戴口罩和通風。」

如今，每天只能在病床上祈禱早日治愈出院的李文亮已不幸去世，劉文醫生近日也感嘆表示，「如果我們不說實話，還有誰會說實話。」

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