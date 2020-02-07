同為最早發現疫情的醫生！李文亮染病離世...她「拉響防疫警報」被記大功

▲女醫生張繼先是第一個為這次疫情拉警報的人。（圖／翻攝長江日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸湖北武漢的眼科醫師、34歲的李文亮昨（6）日晚間因新型武漢肺炎而病逝，讓外界相當震驚。據悉，最早發現這次疫情的是8名武漢醫生，其中除了李文亮以外，還包括54歲的女醫生張繼先。如今面對疫情大失控，兩人命運卻大不同，李文亮不幸病逝，但張繼先卻被記大功，引起討論。

湖北省人民政府6日公布消息，稱湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先被給予記大功獎勵。在疫情爆發最初，張繼先以超強的專業敏感意識，判斷出新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，並且立即上報，為疫情防控工作拉響警報，成為醫院救治一線的「領頭人」。

張繼先回憶，有對老夫妻當時因為發熱、乾咳來看病，事後經過CT檢查發現，他們的肺部情況完全不同於其他肺炎。同天，又出現一名華南海鮮市場的商戶來就診，且跟前對老人是一模一樣的症狀，讓張繼先突然緊張了起來，馬上向醫院報告。

▲張繼先堅守第一線，努力為病人搶救生命。（圖／翻攝長江日報）

通報後隔天（2019年12月27日），湖北省中西醫結合醫院立刻上報了江漢區疾控中心。此後，張繼先和醫院一直堅持上報確診病例，她提到，28日、29日，門診又陸續收治3位來自華南海鮮市場的病人，前後共7位病人症狀和肺部的表現都一致，但是後來疾控中心來做了流行病學調查，並轉走了幾位華南海鮮市場的患者，疫情便開始失控擴散。

據悉，在張繼先上報疫情後，李文亮也察覺到了這次病例的不尋常。他在去年12月30日看到一份病人的檢測報告，顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，瞬間察覺到危險性，因此他便在自己的同學群裡告誡疫情。

李文亮當時向同學警告，「冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型。大家不要外傳，讓家人親人注意防範。」沒想到隔天武漢就發布通報，稱有網民在網路上散播不實消息，已傳喚8名違法人員，而其中一名就是李文亮。

▲李文亮在同學群組裡告誡疫情。（圖／翻攝微博、微信）

傳喚後一個月，李文亮確診染上新型冠狀肺炎，他隨即在微博上PO文寫道，「核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」據悉，他在受到隔離的期間相當痛苦，每天只能禱告早點痊癒，沒想到6日卻仍然不治身亡。

同一天，反觀張繼先，她被記下大功，甚至還成為醫院的肺炎救治「組長」。不過，她每天要對160位病人查房了解病情，制定診療方案，遇到嚴重病患，就要帶領團隊通宵搶救，隔天清晨又開始新一輪的查房和制定醫療計劃中，繼續為無數病患搶救生命。

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